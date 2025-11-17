EL PRODUCTOR RURAL QUE ENCONTRÓ LA CAMISETA HOMENAJE A RUSSO TUVO UN GESTO INOLVIDABLE CON EL HIJO DEL DT

Agustín Eugui, el productor rural que encontró la camiseta homenaje a Miguel Ángel Russo en uno de los campos donde trabaja, en el departamento de Soriano, Uruguay, tuvo un gesto inolvidable con Ignacio, el hijo del histórico DT de Boca.

Agustín se la regaló a Ignacio gracias a la ayuda de Edinson Cavani. “Perdón que no pueda hablar, es muy fuerte porque es una señal de la vida que sigue estando acá entre nosotros. La verdad es que cuando me la entregó se me puso la piel de gallina, y cuando la encontró también. La quería ver y la quería tener. Agradecerte de corazón el gesto que tuviste, y a vos también, Edy, por contactarte”, expresó Nacho en diálogo con el Canal de Boca.

Eugui, por su parte, tampoco ocultó su emoción al recordar cómo ocurrió todo. “No puedo creer la cantidad de cosas que me pasaron este mes y medio, son todas señales de vida que siguen estando acá. Por algo la camiseta volvió para acá, es increíble”, afirmó el productor.

Ignacio Russo habló sobre su papá tras la derrota de Tigre ante Boca

El delantero del Matador recordó a su papá tras la derrota de su equipo en la Bombonera.

“Emocionalmente es muy fuerte. Sé que está acá conmigo; debe estar contento de que quedaron primeros”, detalló.

La historia del productor rural que encontró en el campo la camiseta de Russo que Boca soltó al cielo

En diálogo con TN, Eugui relató cómo fue ese momento: “Estaba haciendo un trabajo de rutina, cortando el pasto con el tractor. Vi algo que brillaba y pensé que era un globo de helio, porque a veces aparecen en los campos. Iba a pasarlo por arriba, pero vi que había papelitos azules y amarillos, me dio curiosidad y me bajé. Ahí, entre los pastos, encontré la camiseta de Boca, enganchada con los globos desinflados”, contó.

Sin darse cuenta de lo que tenía entre manos, Agustín le envió una foto a su novia. Fue ella quien lo hizo caer en la cuenta del hallazgo: “Mi novia me mandó un video del momento en que lanzan la camiseta en La Bombonera, y ahí me di cuenta de la dimensión de lo que tenía. No lo podía creer. Todos los kilómetros que recorrió volando para caer justo acá… increíble”, dijo emocionado.