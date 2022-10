“EL PRESIDENTE ES UNA PERSONA HONRADA», SE DEFENDIÓ FERNÁNDEZ

El mandatario decidió salir a defenderse luego de las declaraciones de un participante de Gran Hermano que lo vinculaban con hechos delictivos.

Luego de las palabras de su vocera, Gabriela Cerruti, el presidente Alberto Fernández decidió salir a defenderse por sí mismo de las acusaciones de corrupción que expresó un participante de Gran Hermano, durante el reality.

“El Presidente es una persona honrada, nunca ha participado en ningún hecho de corrupción y nunca se ha cuestionado su decencia. Si quien ataca es alguien importante o un energúmeno me da exactamente lo mismo. Voy a reaccionar de la misma manera, porque lo que están poniendo en tela de juicio es que el Presidente sea una persona honesta y lo único que tengo para dejarles a mis hijos es mi honestidad”, dijo Alberto Fernández.

Asimismo, Fernández respaldó a Cerruti y aseguró: “La vocera dijo exactamente lo que yo creo. No me voy a quedar callado cuando me agredan con cosas que no tengo nada que ver. Hablo desde la investidura presidencial y desde mi persona”, sentenció en declaraciones a C5N.

La polémica inició cuando un participante de esta nueva edición de Gran Hermano, llamado Walter «Alfa» Santiago, expresó durante una charla con sus compañeros que conocía al presidente y, agregó: “Me coimeó un montón de veces”.

Inmediatamente, la vocera presidencial utilizó sus redes sociales para negar estas acusaciones. “El Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido”, planteó.

«Por lo que solicitamos a ‘Telefe Noticias’ y a la producción de ‘Gran Hermano’ y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante”, completó en el hilo que compartió en la red social.

Tras esta última frase, desde el canal involucrado se desligaron de las palabras del participante y negaron retractarse. Y, finalmente, el presidente decidió iniciar acciones legales contra «Alfa» por sus declaraciones.

Fuente: Data chaco

