EL PRESIDENTE DEL IPDUV RECIBIÓ A VECINOS DE LA CHACRA 137 DE RESISTENCIA

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda –Ipduv-, Fernando Berecoechea, recibió hoy a vecinos de la Chacra 137 de Resistencia, para explicar el avance que registran las obras de infraestructura que se ejecutan en los conjuntos habitacionales ubicados sobre avenida Hernandarias al 3500.

Al respecto, el funcionario señaló que “trabajamos en la Chacra 137 como nos pidió el gobernador Leandro Zdero, articulando con otros organismos del estado provincial para dar respuestas”.

Berecoechea, recordó que el gobierno anterior “entregó obras que no estaban en condiciones de ser habitadas, y es nuestro compromiso resolver el problema”. En este sentido, subrayó la importancia de avanzar en los trabajos vinculados al suministro de la red eléctrica y de agua potable para el barrio en el sur de la capital chaqueña.

El titular del Ipduv detalló que, puntualmente, en la Chacra 137 se prioriza la provisión de esos indispensables servicios, como así también, la apertura de calles y desagües pluviales. “Son obras que llevan un tiempo para ejecutarlas, pero es necesario informar que las familias no deberían haber ingresado a las viviendas; para nosotros es importante darles una solución, sabiendo que muchas están pasando una situación económica difícil”.

Berecoechea, mencionó que “el gobernador nos dio respaldo para que trabajemos en las prioridades y la Chacra 137 es una prioridad, porque el organismo trabaja en la revinculación con la gente, sin presiones ni extorsiones, y no, como en años anteriores”.

