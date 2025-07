EL PRESIDENTE DE LA RURAL PREVÉ QUE JAVIER MILEI HARÁ UN IMPORTANTE ANUNCIO

El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolas Pino, analizó la reunión que mantuvo la la Mesa de Enlace con el presidente Javier Milei, en el marco de reclamos del sector por el regreso de las retenciones a sus niveles originales y la creciente inquietud por la presión fiscal y la falta de infraestructura. En ese sentido, aseguró estar «conforme por el gesto» y se mostró expectante ante un posible anuncio del líder libertario en la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, que tendrá lugar el próximo sábado 26 de julio.

“No sabemos qué anuncio puede haber, pero no me cabe duda que el presidente vendrá y algo va a decir. Después, cada uno se puede sentir satisfecho o no, pero seguramente haya algo”, expresó Pino.