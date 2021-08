EL POLACO, SOBRE EL PICANTE COMENTARIO DE KARINA, LA PRINCESITA, CONTRA SILENZI: “ESPEREMOS QUE BARBY PUEDA VOLVER A BAILAR»

El cantante y participante de La Academia 2021 le respondió a su expareja.

Karina, La Princesita, se burló de las lesiones de Barby Silenzi y Jujuy Jiménez, quienes aseguraron que recién podrían volver a la pista después del caño. “Me empezó a doler la costilla”, lanzó la cantante, picante, pero la modelo reaccionó: “Me parece que no es para hacer un chiste de eso”. “No, pero yo a ustedes les creo, pero me empezó a doler ahora”, replicó Karina. “Bueno, andá y conseguí un certificado médico”, subrayó Jujuy.

En este contexto, El Polaco dialogó con La previa de la academia e hizo referencia tanto al desafortunado comentario de su ex como a los supuestos celos que Barby habría tenido contra Celeste Muriega, su reemplazante en la pista de La Academia 2021. “Esperemos que pueda volver a bailar, pero sino está Cele para acompañarme”, explicó el músico.

Fue la propia Muriega la que intervino y habló del ataque de ira que, en teoría, sufrió Silenzi : “ Yo creo que todo tiene que ver con ganas de estar en la pista. Después se generó polémica además porque yo estaba con Jujuy y Barby y a ellas les dijeron que son vivas porque vuelven después del caño ”. Gabriel Fernández echó leña al fuego cuando contó que fue Karina la autora de esos dichos: “ Pongámosle nombre y apellido a las cosas. La Princesita descree del dolor de las chicas ”.

“Me parece que es por ahí, aparte Celeste y Barby son re amigas”, enfatizó El Polaco, y sumó, irónico: “Estuve a un paso de decirle al médico que me estire aunque sea dos semanas el reposo, aunque no pueda, pero me dijo que no, que podía bailar tranquilamente”. Fiel a su sentido del humor, cerró: “Casi que ponen dos reemplazos y terminaba Celeste bailando con otra persona”.

