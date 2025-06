El picante posteo de Nicolás Otamendi tras la eliminación de Boca: qué publicó

El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina arrancó tranquilo teniendo en cuenta su confesa simpatía con River que le significó el hostigamiento de la hinchada boquense cuando lo enfrentó en la primera fecha y su posterior revancha gritándoles el empate en la cara. Apenas subió una historia suya en el vestuario con el puño arriba.

Por su parte, el delantero de 19 años subió una serie de historias a su cuenta de Instagram para celebrar la clasificación. En una de ellas, una foto en el vestuario junto a Di María y Otamendi, escribió «¡¡A octavos!!», acompañado de una seguidilla de emojis. El último, una sugerente cara llevándose el dedo a la boca en señal de «silencio». ¿Una indirecta al cuadro azul y oro?.

Luego de esa historia, compartió otra en la que se lo ve abrazándose con el Kaiser, quien también tuvo sus muchos encontronazos con los hinchas y jugadores xeneizes en el debut. «Nosotros seguimos, capitán», escribió Prestianni, sugiriendo que Boca, que competía directamente con Benfica por seguir en competencia, no pudo hacerlo.

Con la victoria, los lusos desterraron de plano cualquier ilusión para Boca, que por su parte no estuvo a la altura y no solo no cumplió con la premisa de golear a los neozelandeses sino que tampoco pudo ganarles. Así, Benfica clasificó primero con siete puntos y los alemanes lo secundaron con seis. Los de Miguel Russo los siguieron con dos unidades y Auckland cerró con una.