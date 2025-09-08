El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró esta noche que Fuerza Patria ganó “en seis de las ocho secciones y en 99 municipios de los 135” existentes frente a La Libertad Avanza (LLA).

“Me voy a festejar a La Plata”, manifestó Bianco en la conferencia de prensa que brindó en el Centro de Cómputos de Monte Grande. «Quiero remarcar que no hubo incidentes, ni denuncias y que, mediante el sistema de votación en boleta de papel que todos conocen, hubo trasparencia. Estamos muy contentos por la eficacia que ha tenido esta elección”, señaló.

Asimismo, sostuvo que si bien son resultados provisorios también son datos “casi definitivos” porque ya fue escrutado más del 82% de los votos y se confirmó una participación de más del 63%.