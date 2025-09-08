EL PERONISMO LE SACÓ CASI 14 PUNTOS A LOS LIBERTARIOS ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: VICTORIA DE FUERZA PATRIA Y DURO GOLPE PARA JAVIER MILEI
El escrutinio provisorio confirmó la mala performance de los candidatos del Gobierno y una amplia victoria del peronismo, que ganó en seis de las ocho secciones electorales.
El escrutinio provisorio confirmó una aplastante victoria de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses.
El peronismo ganó en la primera, segunda, tercera, cuarta y séptima secciones electorales., mientras los candidatos del gobierno nacional solo se impusieron en la quinta y la sexta.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró esta noche que Fuerza Patria ganó “en seis de las ocho secciones y en 99 municipios de los 135” existentes frente a La Libertad Avanza (LLA).
“Me voy a festejar a La Plata”, manifestó Bianco en la conferencia de prensa que brindó en el Centro de Cómputos de Monte Grande. «Quiero remarcar que no hubo incidentes, ni denuncias y que, mediante el sistema de votación en boleta de papel que todos conocen, hubo trasparencia. Estamos muy contentos por la eficacia que ha tenido esta elección”, señaló.
Asimismo, sostuvo que si bien son resultados provisorios también son datos “casi definitivos” porque ya fue escrutado más del 82% de los votos y se confirmó una participación de más del 63%.
«Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés», publicó Máximo Kirchner
En su cuenta de Instagram, el dirigente de Fuerza Patria Máximo Kirchner posteó un mensaje breve, en clara alusión al presidente Javier Milei y a los cantos libertarios en el cierre de campaña bonaerense. «Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés», publicó. Y completó, en rima con el canto que LLA le había dedicado al kirchnerismo: «Parece que el PUEBLO no cambia de idea, lleva las banderas de Evita y Perón».
Maximiliano Pullaro: «La gente no quiere más gritos, quiere hechos»
A minutos de conocerse los primeros resultados del escrutinio, el gobernador de Santa Fe y aliado del Gobierno nacional, Maximiliano Pullaro posteó en sus redes sociales que «En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro».
Ante la inminente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, el gobernador salió a marcar una distancia con la gestión de Milei y aseveró que «La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER».