EL PENTÁGONO ACUSÓ A VENEZUELA DE «PROVOCAR» A UN BUQUE DE GUERRA CON AVIONES MILITARES

El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó el jueves por la noche que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales. Describieron la maniobra como “altamente provocadora” y lanzaron una fuerte advertencia contra Nicolás Maduro.

“Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales. Esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo”, indicó un comunicado del Pentágono compartido en sus redes sociales.

Según el escrito, las fuerzas armadas venezolanas buscaron de esta forma interferir en las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo que realizó Estados Unidos en los últimos días.

“El cartel que dirige Venezuela está avisado de no continuar con sus esfuerzos para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antidrogas y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos”, continúa el mensaje.