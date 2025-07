EL PASTOR LEDESMA Y EL «MILAGRO» DE LOS DÓLARES: LA JUSTICIA FEDERAL INVESTIGARÁ EL ORIGEN DEL DINERO

Durante la inauguración del imponente «Portal del Cielo» en la ciudad de Resistencia, el pastor evangélico Jorge Ledesma sorprendió con un relato que desató polémica y encendió alarmas en el ámbito judicial. Y es que aseguró que el templo , con capacidad para 15.000 personas, se construyó gracias a «un milagro económico», cuando un ahorro de 100.000 pesos se habrían transformado en 100.000 dólares.

El evento, que convocó a miles de fieles y se realizó en el marco del Congreso Mundial de Invasión del Amor de Dios, contó con la presencia del telepredicador hondureño Guillermo Maldonado y el presidente de Argentina, Javier Milei, quienes movilizaron un fuerte operativo policial con más de 120 efectivos.

Portal del Cielo.

Las declaraciones públicas del pastor y su hijo Cristian Ledesma no pasaron desapercibidas. Según explicó este último en una entrevista radial, el «milagro» fue detectado cuando la contadora de la Iglesia Cristiana Internacional abrió una caja de seguridad que, según los registros, debía contener $100.000, pero al inspeccionarla, encontró dólares.«Pensó que era un error. No fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud», dijo el hijo del líder religioso.

Ledesma no explicó por qué se guardaban pesos en una caja de seguridad, a pesar de la depreciación de la moneda argentina, ni aportó detalles sobre la reacción del fisco ante la supuesta conversión sobrenatural. Consultado sobre si hubo alguna intervención de ARCA o la Justicia, respondió que «ese asunto correspondía a la contadora».

Este relato, que puede resultar comprensible para sus fieles desde una perspectiva religiosa, atrajo la atención de funcionarios de la Justicia Federal. La magnitud del dinero en juego y su aparición «milagrosa» generan interrogantes que, en otro contexto, podrían encuadrarse como presunta evasión o lavado de activos.

Con la feria judicial de invierno a punto de comenzar, se especula que tras el receso, se solicitará a los responsables de la iglesia información concreta sobre el origen de esos fondos.La Justicia podría requerir comprobantes que demuestren si se trató de donaciones, aportes específicos o alguna otra fuente legal que justifique la tenencia de divisas extranjeras.