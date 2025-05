El papa León XIV recibió a Jannik Sinner: la divertida respuesta a la propuesta del tenista

León XIV recibió al primer deportista de su pontificado, a menos de una semana de haber sido elegido como el nuevo líder de la Iglesia Católica.

Se trató de Jannik Sinner, el tenista italiano que ocupa el número 1 del ranking mundial. El papa le concedió una breve audiencia privada en las salas traseras del Aula Pablo VI, informaron las fuentes de la Santa Sede.

Sinner visitó al pontífice en el marco del Masters 1000 de Roma, que se está disputando en la capital italiana hasta el próximo domingo. El jugador de 23 años espera rival en los cuartos de final del certamen tras vencer al argentino Francisco Cerúndolo.

El tenista italiano acudió a la audiencia papal junto a sus padres. Durante el encuentro, ambos bromearon antes de posar frente a las cámaras oficiales, cada uno con su respectiva raqueta.

+ VIDEO: las imágenes del encuentro del Papa con Sinner:

“Ganaste anoche”, le dijo el Papa estadounidense, quien a lo largo de su vida reconoció en varias oportunidades que es un amante del tenis. “Los tres primeros partidos fueron difíciles pero seguimos adelante”, le contestó Sinner.

En un contexto distendido y lleno de sonrisas, el deportista incluso se animó a desafiar a León XIV: “Si quiere jugamos un poco…”. A lo que el pontífice respondió con humor: “¡Mejor aquí no, porque todo se rompe!”.

“Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la cancha. Mi nuevo trabajo (cardenal) no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora”, había manifestado el Papa hace un par de años.