EL NUEVO BANCO DEL CHACO PROMUEVE BUENAS PRÁCTICAS EN EL MES DE LA CIBERSEGURIDAD

Acompañando la iniciativa de la Alianza Nacional de Seguridad Cibernética y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Nuevo Banco del Chaco inició una campaña de difusión y promoción de buenas prácticas de seguridad para prevenir engaños y fraudes en el mundo digital.

Cada persona cuenta con herramientas para gestionar con responsabilidad su información y la seguridad de sus sistemas y dispositivos. Por ejemplo, usar contraseñas seguras que incluyan letras, números y caracteres especiales para hacerlas más robustas; resguardar las credenciales de acceso a plataformas online para que no estén a mano de terceros; no compartir claves, contraseñas ni usuarios; y compartir contenidos con cuidado y responsabilidad.

Implementar prácticas de seguridad más sólidas, sensibilizar a familiares y amigos, educar a audiencias más vulnerables y desde las empresas, capacitar a los empleados; son algunas de las acciones que se pueden realizar de forma individual pero con impacto social. Son formas de lograr un mundo interconectado será más seguro y resistente para todos.

¡Alerta Phishing!

Los ataques de suplantación de identidad o “Phishing” vinculados a estafas han prosperado desde que comenzó la pandemia de COVID en 2020 y, en la actualidad, representan más del 80 por ciento de los incidentes de seguridad reportados, según datos de Alianza Nacional de Seguridad Cibernética y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad.

Las modalidades más frecuentes son el envío de enlaces de correo electrónico, tweets, textos, publicaciones, redes sociales, mensajes y publicidad online. Son los mecanismos más fáciles que tienen los ciberdelincuentes para obtener información.

Para evitar este tipo de ataques, la recomendación general es: “En caso de duda, eliminar”.

Para prevenir el Phishing, se pueden incorporar hábitos de seguridad: evitar hacer clic en enlaces dudosos, no descargar contenidos que provengan de fuentes desconocidas y no ingresar en enlaces que no son de confianza.

Pensar antes de hacer clic es una conducta de prevención que todas las personas pueden adoptar. En cualquier correo electrónico, enlace o archivo adjunto sospechoso, verificar la fuente y reportar cualquier página o mensaje que genere dudas.

