EL MÚSICO DAVID GÓMEZ SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN SALTA A CAUSA DE BURROS EN LA RUTA: SOLO TIENE GOLPES LEVES

El reconocido músico folclórico David Gómez sufrió un accidente en la madrugada de este viernes mientras regresaba de una presentación en Marca Borrada, en cercanías de Morillo, provincia de Salta.



Según pudo saber Radio La Huella, el hecho ocurrió cuando cinco burros se atravesaron repentinamente en la ruta, lo que provocó que la camioneta en la que se trasladaban impactara contra los animales.

En el vehículo viajaban dos personas, quienes afortunadamente no sufrieron heridas de gravedad. El rodado, en tanto, presenta importantes daños en la parte frontal producto del impacto.

En diálogo con La Huella, el propio David Gómez llevó tranquilidad a sus familiares, amigos y seguidores, señalando que solo sufrió un golpe leve en uno de sus brazos y que ambos ocupantes del vehículo se encuentran fuera de peligro.

El músico, muy querido en el ambiente del folclore regional, había estado participando de actividades musicales en la zona antes de emprender el regreso cuando ocurrió el accidente.

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