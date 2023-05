EL MUNICIPIO DE RESISTENCIA REALIZÓ OPERATIVOS DE LICENCIA MÓVIL Y MI PRIMERA LICENCIA EN EL BARRIO 13 DE DICIEMBRE

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El Municipio de Resistencia acercó los programas «Licencia Móvil» y «Mi Primera Licencia» al Centro Comunitario del barrio 13 de Diciembre, ubicado en la intersección de la avenida Edison y la calle Goitia, donde se convocaron decenas de vecinos.

Estas iniciativas llevan a los barrios de la ciudad el trámite de renovación del carnet de conducir de manera ágil y rápida, y también permiten la descentralización de los servicios. Además, quienes se acercaron pudieron abonar otros tipos de boletas.

En el caso de tramitar la primera licencia se deben llevar fotocopias del documento nacional de identidad y del grupo sanguíneo, debiendo ser mayores de 18 años, mientras que para renovar es necesario presentar el documento y la fotocopia del mismo, además de la licencia correspondiente de conducir.

La Jefa de Departamento, Griselda Hochstrasser, sostuvo que «el objetivo de esta propuesta es recorrer todos los fines de semana los diferentes centros comunitarios llevando la posibilidad de realizar los trámites de recambio de licencias a los vecinos y vecinas para que no tengan que concurrir a la Municipalidad, ya que a veces no encuentran estacionamiento o no pueden ir por temas laborales», y agregó que «descentralizar los servicios es algo que a los contribuyentes beneficia muchísimo».

En igual sentido, explicó que «el curso de manejo se puede hacer en forma online y presencial, no dura mucho tiempo, solo dos o tres horas, y posteriormente se realiza el curso de la prueba de manejo donde las personas deben llevar el auto o la moto».

«RAPIDEZ Y BUENA ATENCIÓN»

Ernesto Torres es un vecino de Villa Luzuriaga que fue a renovar su carnet, y comentó que «el trámite fue bastante rápido y la atención fue muy buena», y amplió diciendo que «es cómodo también para quienes viven cerca del centro comunitario porque es poco traslado, y que esto se haga sábado es mejor porque entre semana se trabaja y no hay tiempo».

Por su parte, Mariano Franco vive en Juan B. Justo al 1700, y expresó que «fue una experiencia muy buena y la atención al público fue un diez», y añadió que «dio gusto venir a hacer la renovación del carnet porque lo entregan rápido y para muchos una posibilidad muy grande».

