El ministerio de Economía enfrenta hoy el desafío de refinanciar 7,2 billones de pesos tras la paliza en Provincia

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentan este miércoles una dura prueba tras sufrir una resonante derrota en la provincia de Buenos Aires que puso entredicho el respaldo a su plan de ajuste. Ante este delicado escenario, al que se suma la suba del dólar, y el derrumbe de los bonos de la deuda y acciones argentinas, el Gobierno debe hacer frente hoy al vencimiento de 7,2 billones de pesos en manos de inversores privados.

La gestión libertaria busca garantizar el rollover de esta enorme deuda y para eso lanzó el lunes el llamado a licitación de letras capitalizables con vencimiento el 31 de octubre de 2025; el 10 de noviembre de 2025; y el 16 de enero de 2026. Es decir vencimientos post elecciones legislativas previstas para el próximo 26 de octubre.

También se licitará una nueva letra con ajuste por tasa Tamar, con vencimiento el 15 de diciembre de 2025.

Entre los bonos que ofrecerá con la intención de renovar la deuda, la oferta incluye un título con ajuste por inflación y vencimiento el 31 de marzo de 2026 y dos opciones dólar linked, que siguen al tipo de cambio oficial. Estas últimas tendrán una alternativa que vence el próximo 31 de octubre y otra que tiene plazo hasta el 15 de diciembre de 2025.