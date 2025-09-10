EL GOBIERNO DESIGNÓ A LISANDRO CATALÁN COMO MINISTRO DEL INTERIOR Y LO SUMÓ A LA MESA DE DIÁLOGO CON LOS GOBERNADORES
El anuncio fue confirmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El Gobierno busca tender puentes, de cara a las elecciones legislativas de octubre.
Según explicó el jefe de Gabinete, la decisión sigue «las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines».