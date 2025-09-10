Mié. Sep 10th, 2025

EL GOBIERNO DESIGNÓ A LISANDRO CATALÁN COMO MINISTRO DEL INTERIOR Y LO SUMÓ A LA MESA DE DIÁLOGO CON LOS GOBERNADORES

El anuncio fue confirmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El Gobierno busca tender puentes, de cara a las elecciones legislativas de octubre.

 

Mesa de diálogo
El Gobierno confirmó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior, y lo sumó a la constitución de la Mesa Federal, también integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo. «En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio», detalló el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El anuncio fue rápidamente ratificado por el presidente, Javier Milei, a través de un mensaje en la red social X en el que sentenció: «Mesa federal conformada». Así, el Gobierno inaugura una nueva instancia de diálogo, luego del anuncio de una «mesa política nacional», conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Adorni y los cambios en la estructura de armado bonaerense.

Según explicó el jefe de Gabinete, la decisión sigue «las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines».

La principal novedad es la presentación de Lisandro Catalán como «flamante ministro del Interior». A la espera de la oficialización, quien fuera el vicejefe del Interior, se prevé que Catalán tome parte de las responsabilidades que, hasta ahora, recaían sobre Francos.

