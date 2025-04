EL MÉDICO DEL PAPA HABLÓ DE LOS ÚLTIMOS MINUTOS CON VIDA DE FRANCISCO: «NO HABÍA NADA QUE HACER»

Sergio Alfieri, coordinador del equipo médico que atendió al papa Francisco en su última internación en el Hospital Gemelli de Roma, contó cómo fueron los últimos instantes de vida del sumo pontífice. «Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos pero no me respondía, no había nada que hacer», reveló este jueves el médico.

«Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarlo, pero no contestaba» siguió y explicó que en ese momento decidieron no trasladarlo al hospital porque Francisco había expresado que su deseo era «morir en casa».