EL LINDO GESTO DE HURACÁN CON UN JOVEN CON SÍNDROME DE DOWN QUE SE METIÓ AL VESTUARIO

Frank Kudelka contó que el chico habló en la arenga, realizó parte de la entrada en calor, posó en la foto principal y se fue aplaudido del Ducó.

Huracán invitó a la foto oficial a un joven con Síndrome de Down. (Fotobaires)

En una tarde de domingo que empezó mal por los incidentes con la barra en las tribunas del Estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán pisó fuerte y se quedó con el clásico ante San Lorenzo por 2-0 gracias a los goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral en un duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Luego del partido, Frank Darío Kudelka, entrenador del Globo, reveló un lindo gesto que tuvieron con un joven con Síndrome de Down.

«Cuando hacíamos la arenga, se metió de imprevisto a los gritos un niño con Síndrome de Down. Nosotros vivimos en un círculo tan cerrado y de tanto egoísmo en el fútbol que la primera decisión es: ‘No, que alguien lo saque, por favor’. En vez de eso, se nos ocurrió que participara e incluso dio sus palabras. Eso fue algo imprevisto y maravilloso», contó el director técnico en conferencia de prensa. El chico luego salió al campo de juego con los futbolistas, realizó algunos de los ejercicios precompetitivos, posó en la foto oficial y se retiró aplaudido por los hinchas.

El pedido de Kudelka a los hinchas de Huracán tras el gol de Cabral

El gol que liquidó el partido fue de Rodrigo Cabral, uno de los jugadores más discutidos por los hinchas de Huracán.«A veces a uno le gustaría pedirle a la gente que tendríamos que tener un poquito más de paciencia. Toda el ala izquierda terminó con recursos genuinos. Hay que sostenerlos, bancarlos, ayudarlos, no fustigarlos tanto», opinó Kudelka en conferencia de prensa. «Cabral hoy hizo un gol a través de una jugada muy buena, definió muy bien, y había tenido otra. Anímicamente no es fácil entrar cuando no quieren que entres. Hay que contenerlo un poco, soy defensor de los jugadores propios», añadió.

El pedido de Pereyra a Gil que se le cumplió

Fabio Pereyra fue el encargado de abrir el marcador tras conectar de cabeza un tiro libre al área ejecutado por Leonardo Gil. Luego, el defensor reveló el pedido que le había hecho al Colo en la semana. «Una emoción tremenda, una alegría para todos nosotros y para toda la gente que vino a apoyarnos. Una felicidad inmensa”, afirmó Pereyra y reconoció que le había pedido al volante que le hiciera hacer un gol. Se le dio. «Estábamos convencidos, creíamos que íbamos a ganar el clásico y se dio lo que habíamos planificado. En este momento, disfrutar. El convencimiento fue fundamental», completó.

