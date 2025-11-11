EL IPDUV SORTEARÁ VIVIENDAS EN PRESIDENCIA DE LA PLAZA, ESTE VIERNES 14 DE NOVIEMBRE
El sorteo se llevará adelante mediante un sistema de segmentación por categorías, lo que permitirá garantizar una distribución equitativa y atender las distintas realidades de las familias postulantes. Para participar, dentro de los requisitos, los grupos familiares deberán contar con un ingreso mínimo superior a $950.000.
Las categorías establecidas son:
-Familias sin hijos
-Familias con hijos
-Familias con integrantes con discapacidad
Esta clasificación busca adaptar la adjudicación de viviendas a las necesidades específicas de cada grupo familiar.
Los padrones definitivos permanecerán disponibles para su consulta hasta el día del sorteo y se pueden revisar a través de la fanpage oficial del IPDUV, donde los postulantes podrán verificar su inclusión y realizar las consultas correspondientes.
El IPDUV invita a las familias de la localidad a participar de esta instancia transparente y abierta, que representa una oportunidad concreta para acceder a la vivienda propia.