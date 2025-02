EL IPDUV DIO INICIO A LA INSCRIPCIÓN PARA EL FIDEICOMISO INMOBILIARIO PIACENTINI

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Este martes 18, inició la inscripción de postulantes para el Fideicomiso Inmobiliario Piacentini. Los interesados podrán presentar las documentaciones requeridas en la sede del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda –IPDUV- por el término de diez días hábiles, de 7.30 a 12.30 hs.

Es importante destacar que esta operatoria está destinada a quienes cuentan con un ahorro previo, en este caso estipulado en 15 millones de pesos. El fideicomiso, que forma parte de un trabajo conjunto entre el IPDUV y Fiduciaria del Norte, permitirá la construcción de un moderno edificio de 24 departamentos en la ciudad de Resistencia.

La torre de departamentos se ubicará en la intersección de Avenida Piacentini y calle Duvivier de la ciudad capital y la adjudicación se realizará mediante sorteo público en fecha a informar.

Con el objetivo de reducir el déficit habitacional, se ha creado, a través de Resolución N° 116/02/2025 el “Programa Fideicomiso Inmobiliario Piacentini” que otorga asistencia financiera a los fiduciantes y beneficiarios del mencionado fideicomiso, que cumplan con los requisitos exigidos por el IPDUV para acceder a una Unidad Funcional.

¿En qué consiste?

El Fideicomiso Inmobiliario Piacentini implica la construcción de 24 departamentos de dos dormitorios, con 22 cocheras y espacios de estacionamiento. La compra de estas unidades se realiza a través de un fideicomiso, donde los beneficiarios realizan un inicial y acceden a un crédito con cuotas accesibles.

¿Cómo funciona el financiamiento?

El IPDUV otorga un crédito expresado en Unidades de Vivienda (UVI), un sistema actualizado por inflación. Este crédito cubre el monto restante luego del aporte inicial obligatorio de $ 15.000.000,00 (Pesos: quince millones) que debe abonarse luego de la firma del contrato.

Podrán inscribirse en el Programa las personas que reúnan las siguientes condiciones:

1. Tener una edad mínima de dieciocho (18) años de edad.

2. Ser argentino nativo o tener nacionalidad argentina por opción o naturalización.

3. Tener una residencia mínima de dos (2) años consecutivos en la Ciudad de Resistencia. Se tomará como referencia el domicilio consignado en el documento nacional de identidad y su fecha de emisión.

4. Desarrollar actividad laboral con ingresos mínimos netos demostrables equivalentes al valor de seis (6) salarios mínimo, vital y móvil. Pueden sumarse los ingresos del Postulante y su cónyuge o conviviente. En tal supuesto, ambos asumirán la responsabilidad solidaria por todas las obligaciones emergentes del Mutuo. La convivencia debe ser acreditada a satisfacción del IPDUV.

5. Registrar un buen comportamiento de pago en el sistema financiero. El IPDUV se reserva el derecho de consultar la información de la Central de Deudores del Sistema Financiero publicada por el Banco Central de la República Argentina y excluir del Programa a quienes se encuentren en “Situación 4” o “Situación 5”.

6. No haber recibido el Postulante o algún miembro de su grupo familiar beneficios habitacionales anteriores, otorgados por el estado nacional, provincial o municipal bajo cualquier modalidad.

7. No ser el Postulante o algún miembro de su grupo familiar propietario de un inmueble, a excepción de que se trate de una unidad de producción.

8. No tener el Postulante o algún integrante de su grupo familiar litigio pendiente con el IPDUV.

9. Tener una cuenta a la vista habilitada en el Nuevo Banco del Chaco S.A.

Los Postulantes deberán presentar la siguiente documentación, en originales y fotocopias:

1. Documento de identidad del Postulante y de cada integrante del grupo familiar declarado.

2. Instrumento que acredite el estado civil del Postulante (ej. acta de matrimonio, acta de unión convivencial, del acta de extinción de la unión convivencial o acta de defunción emitidas por la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, sentencia de divorcio vincular).

3. Partidas de nacimiento de los hijos declarados.

4. Certificado Único de Discapacidad, de corresponder.

5. Constancia de CBU de cuenta a la vista habilitada en el Nuevo Banco del Chaco S.A. del Postulante.

6. Boleta de servicios en la que se consigne el domicilio actual y la antigüedad de la residencia, si no pudiera hacerse con el documento nacional de identidad.

7. Postulantes en relación de dependencia: a) Últimos seis (6) recibos de sueldos, b) Certificación de empleo y c) Constancia de CUIL.

8. Postulantes trabajadores independientes: a) Constancia de inscripción en AFIP, b) Constancia de inscripción en ATP, c) Certificación de ingresos mensuales netos promedio de los últimos seis (6) meses como mínimo, confeccionada por contador público cuya firma deberá estar autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

La recepción por parte del IPDUV de la documentación requerida no implicará el automático otorgamiento del Mutuo ni creará obligación alguna para el IPDUV. El otorgamiento del Mutuo dependerá del cumplimiento por el Postulante de los requisitos exigidos por el Programa, previa evaluación realizada al efecto.

El IPDUV podrá solicitar a su exclusivo criterio, documentación adicional a efectos de realizar la evaluación socioeconómica del Postulante y del grupo familiar declarado.

