El INTENDENTE JORGE FRANK REGRESO DE SU VIAJE DE BS AS CON UN BALANCE POSITIVO

El intendente Jorge Frank regresó de su viaje de Bs As con un balance positivo. En su estadía en la Capital Federal el jefe comunal se reunió con funcionarios de Horacio Rodriguez Larreta jefe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As, con quién está previsto la próxima semana firmar un convenio de colaboración recíproca de apoyo a municipios pequeños del interior del país en cuestiones de tecnologías, para ser mas eficientes en la atención al público y en todas las cuestiones administrativas, como también acompañar a los artesanos a través de la Secretaría de Cultura para el perfeccionamiento de sus trabajos y así mismo las iniciativas que se pueden manejar con personas de la tercera edad.

Luego se reunió con intendentes de 9 provincias donde visitaron un número muy importante de organismo del estado nacional, donde nos presentamos como el frente del intendente con mas de 60 jefes comunales de todo el país, haciendole saber que es necesario construir un país más federal y que el gobierno nacional debe atender las necesidades que tienen los municipios del interior del país, de tal manera que haga contención en la formación, para que la gente jóven no tenga que emigrar a buscar nuevas oportunidades en los grandes centros urbanos como la ciudad de Bs. As. La idea es que ahora, con las lineas programáticas, es decir los programas que existen en cada uno de los Ministerios, elaboremos en nuestros municipios los proyectos tendientes a solucionar los problemas que tenemos en nuestras localidades y en un término prudencial podamos volver a Bs. As con los proyectos elaborados con el frente de intendentes en cada una de las carteras del estado nacional, aseguró el intendente Frank.

Relacionado