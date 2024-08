EL INSSSEP ADVIERTE SOBRE ESTAFA TELEFÓNICA Y ACLARA QUE EL ORGANISMO NO OFRECE PRÉSTAMOS PERSONALES

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

Tras tomar conocimiento sobre llamados a afiliados ofreciendo este servicio que no brinda el organismo, la titular de la entidad, Irene Dumrauf, instó que en caso de recibir estos llamados, hagan la denuncia al 911

La presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamo (INSSSEP), Irene Dumrauf aclaró a la ciudadanía, en especial a los afiliados al organismo, que la entidad no otorga préstamos personales. Tras tomar conocimiento sobre falsos llamados a afiliados en nombre del organismo ofreciendo este servicio, Dumrauf solicita no brindar información sensible que pueda ser solicitado y llamar inmediatamente al 911 a hacer la denuncia. “Es una estafa y nuestra intención es advertir sobre este hecho”, aseguró.

La titular del organismo explicó que en el día de ayer “hemos tomado conocimiento que personas inescrupulosas están llamando a afiliados del organismos ofreciéndoles préstamos personales, servicio que no presta el INSSSEP ni a activos ni pasivo”, señaló Dumrauf y, en este sentido, instó a evitar entregar datos personales que puedan ser requeridos, por ejemplo, números de cuentas “o cualquier otro dato particular que les sea solicitado”.

Dumrauf señaló que esta modalidad se está evidenciando en otras reparticiones: “Cuando ocurre esto, decimos que llamen inmediatamente al 911 advirtiendo el hecho, porque también estamos trabajando para la presentación judicial en el área de ciberdelitos”, aseguro. “Estamos siendo muy cautos en esto y esperamos que la sociedad en su conjunto también lo esté porque, reitero, es un delito que hoy parece, se ha vuelto costumbre para sacar recursos o en su defecto, hackear cuentas de WhatsApp de todos y cada uno de ellos, con las consecuencias que esto pueda generar”, remarcó.

El INSSSEP no realiza llamadas telefónicas a los afiliados, solamente, cuando se hacen derivaciones y se requiere de documentación, pero no se piden datos de cuentas. Para aquellos afiliados que requieran información sobre las prestaciones que brinda el organismo, deberán acercarse al INSSSEP.

