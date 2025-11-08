EL INSÓLITO POSTEO DE PATRICIA BULLRICH: INSPIRADA EN EL «TÍO SAM», LANZÓ UNA CARRERA PARA SER DETECTIVE
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Cada vez más a imagen y semejanza de Estados Unidos: la ministra de Seguridad lanzó la «nueva carrera de Investigador del Delito para Profesionales del DFI».
Por supuesto, la publicación de la funcionaria libertaria que pasará a ser senadora despertó todo tipo de burlas y comentarios. Muchos usuarios de la red social X compararon la propuesta de Bullrich con la serie «División Palermo».
Quién es el «Tío Sam» de Estados Unidos
El Tío Sam (Uncle Sam, en inglés) es la personificación nacional de los Estados Unidos de América y, específicamente, del Gobierno estadounidense. Cabe señalar que se trata de todo un símbolo nacional y un ícono cultural muy conocido que representa al país, el patriotismo y, a menudo, al Gobierno.
Su imagen más icónica es la del cartel de reclutamiento de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde señala al espectador y dice: «I Want You for the U.S. Army» (Te quiero a ti para el Ejército de los Estados Unidos). En resumen, es una figura simbólica que encarna la identidad nacional y se utiliza a menudo en la propaganda, la política y la cultura popular para referirse a Estados Unidos.