EL INSÓLITO POSTEO DE PATRICIA BULLRICH: INSPIRADA EN EL «TÍO SAM», LANZÓ UNA CARRERA PARA SER DETECTIVE

En la tarde de este viernes, Patricia Bullrich publicó un insólito posteo que se presta más a la burla que a la respuesta correspondida para sumarse como detective del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal.

Con una imagen idéntica al «tío Sam» de Estados Unidos, la ministra de Seguridad escribió: «¿Quéres ser detective? Te buscamos. Nueva carrera de Investigador del Delito para Profesionales del @DFI_Arg de la PFA», informó, sorprendiendo mucho más con la imagen que con el mensaje.

Por supuesto, la publicación de la funcionaria libertaria que pasará a ser senadora despertó todo tipo de burlas y comentarios. Muchos usuarios de la red social X compararon la propuesta de Bullrich con la serie «División Palermo».

Quién es el «Tío Sam» de Estados Unidos El Tío Sam (Uncle Sam, en inglés) es la personificación nacional de los Estados Unidos de América y, específicamente, del Gobierno estadounidense. Cabe señalar que se trata de todo un símbolo nacional y un ícono cultural muy conocido que representa al país, el patriotismo y, a menudo, al Gobierno.

Se le suele ver como un hombre mayor, de semblante serio o incluso amargo, con barba y canas, vestido con un traje que se asemeja a la bandera de los Estados Unidos (sombrero de copa con estrellas y ropa de rayas rojas y blancas o chaqueta azul).