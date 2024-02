EL IMPENETRABLE “MAS DE 1 KILO DE COCAINA, HOJAS DE COCA, UNA MOTO SECUESTRADA, VALUADO EN MAS DE 16 MILLONES”

El procedimiento se realizo en el PARAJE EL CHURCALSITO, cruce de la Barilari y la 60, drogas peligrosa de Fuerte Esperanza secuestra CLORHIDRATO DE COCAINA, pesaje total mil veinticinco (1.025) Gramos, *teniendo el secuestro un valor en el mercado de más de $ 16.000.000 de pesos, casi 3 kilos de hoja de coca y una motocicleta.

DCCION. GRAL. CONSUMO PROBLEMATICOS ⚜️ DCCIÓN. ANTINARCÓTICOS . ⚜️ DPTO. ANTINARCOTICOS INT. ⚜️ DIV. OP. DROGAS INT. EL IMPENETRABLE BASE FUERTE ESPERANZA .

🟦 PROCEDIMIENTO. *FECHA: 27/02/2024.- HORAS: 18:00

️ CAUSA : Sup./ Infracción. Ley Nacional 23.737 Estupefacientes.

MAGISTRATURA : ️ Juzg. Federal – Fiscalía Federal de Pcia. Roque Saenz Peña.

COORDENADAS : Pje. Churcalsito (Cruce ruta Línea Barilari y Picada 60) (-24.4097138, -62.3577530)

APREHENSIÓN : 🚷 fugado.

📦 SECUESTROS :

🛑 (02) Paquete, formato rectangular, contenido bolsa polietileno verde trasparente, y en el interior sustancia blanquecina, sometida prueba de narco tés c/reactivos químicos y pesaje, arrojó, resultado POSITIVO orientado CLORHIDRATO DE COCAINA, pesaje total mil veinticinco (1.025) Gramos, *teniendo el secuestro un valor en el mercado de mas de $ 16.000.000 de pesos.

🛑 12 (doce) paquetes rectangular, envuelto papel de diario, conteniendo su interior Hoja de Coca, pesaje total de 2.904 gramos,

teniendo el secuestro un valor en el mercado de mas de $ 60.000 pesos.

🛑 (1) Motocicleta M/ mondial, tipo pistera, de 150 cc., negra, nro. Motor adulterado, cuadro nro. No visible.

🔰 SINTESIS Cumplo informar fecha, personal de esta al realizar tareas investigativas, logran recopilar información acerca de que un masculino en motocicleta de gran Cilindrada, se habría dirigido hacia Provincia de Salta, c/gran suma de dinero, a una sup. transacción de Estupefacientes; Ante esta situación, se monto Operativo Cerrojo, en lugar aludido y caminos alternativos, solicitando colaboración a la Cria. Comandancia Frías a/c Of. Ppal. Carballo Gustavo Armando, a fines de bloquear caminos alternativos; Posteriormente, hs. 15:25 aprox., se aproxima al Control Policial (01) una motocicleta negra, gran Cilindrada, y al estar a escasos metros, acelera bruscamente, evadiendo control, comenzando huida por la Ruta «línea Barilari», iniciándose persecución, y a los pocos metros, este sujeto intentan realizar maniobra de giro para ingresar a una senda con sentido a la prov. SALTA, donde debido a la gran velocidad, no logran realizar dicha maniobra, cayéndose, y continúan su fuga a pies, ingresando a la masa boscosa hacia la Provincia vecina; Posteriormente, se constató que dejan abandonado el rodado antes descripto, y un bulto blanco, el cual al ser aperturas observó existencia de (14) paquetes rectangulares, envuelto en hojas de papel de diario y cinta, verificando que en uno de ellos contenía Hoja de Coca; Consecuentemente, con el Can Policial «PERLA», guiada p/ Cbo. Pza. 9085 Daiana NUSFAUMER, se realizo registro en primer instancia, del rodado, y luego a los paquetes, momento que la CAN, marca al bulto que contenía los paquetes, dando un indicio a la posible presencia de Estupefacientes; por ellos se procede a la apertura de todos los paquetes en cuestión, verificando que en (02) paquetes, contenía sustancia blanquecinas antes mencionada y el resto hoja de coca; Procediendo al formal secuestro se todos los elementos aludidos mas arriba. Se prosigue investigación fin de identificar autor. Prosigo diligencias.

Se hace constar que, en el lugar no se contaba con señal telefonica.

Atte. 🔸 Subcrio. Pol. Nelson RUIZ – Jefe Div. Op. Drogas Int. El Impenetrable Base Fuerte Esperanza.

