EL IMPENETRABLE INSÓLITO E INJUSTIFICABLE, CARNE DE CAÑÓN PARA LOS DELINCUENTES “GN EXPONE A COMERCIANTE POR TRASLADO DE DINERO”

El día domingo a la noche Gendarmería Nacional con asiento en MIRAFLORES realiza un procedimiento de control al Comerciante de EL SAUZALITO que transitaba desde esta localidad hacia Juan José Castelli, el camión conducido por el propietario del comercio de alimentos y cargas DISTRIBUIDORA KLOSTER e HIJOS, luego desde GN publican los siguiente “INTERCEPTAN A UN CIUDADANO QUE TRANSPORTABA MAS DE 12 MILLONES DE PESOS DE EL SAUZALITO A CASTELLI SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL PARA SU TENENCIA” , esto causa preocupación en los comerciantes, creen que exponen a los comerciantes que en muchos casos no tienen como transferir y le toca trasladar sumas de dinero que a los mejor no son importante pero aparentan serlo”.

Es importante aclarar que el área de prensa de GN no publico nombre, pero si publico imágenes que a simple vista se nota en la carpa KLOSTER e Hijos, en nuestra región son grandes extensiones, pero nos conocemos casi todos, la imagen vale mas que mil palabras. –

EL DESCARGO DEL COMERCIANTES “GN NO ME SACO EL DINERO, CUESTIONO LAS FACTURAS DIGITALES QUE LE PRESENTE”

Desde este medio entrevistamos al propietario del COMERCIO KOKI KLOSTER quien nos contó, mostró preocupación y realizo el descargo de dinero transportado “ el control se realizó el pasado domingo a la noche por Gendarmería a unos 5 kilómetros de Misión nueva Pompeya mas conocido como el CRUCE GUEMES, me detuve, entregue la documentación, le dije que transportaba esa cantidad de dinero, cuestionaron, les mostré en el teléfono toda la facturación en forma digital, pusieron en duda, me dijeron que iban a contar el dinero, nunca me negué, le dije que si podían contar pero en un lugar donde haya luz, nos trasladamos hasta la estación de servicio de M.N.POMPEYA, contabilizaron el dinero, coincide con las facturar digitales que presente, pero constantemente ponían en duda esas facturas, dudaban que sean legitimas, luego en jefe de operativo aparentemente llamo a una jueza o a alguien del poder judicial, y solamente hicieron el acta, nunca me retuvieron el dinero, repito tengo las facturas digitales y cubren el dinero transportado”.

PREOCUPACIÓN DE LOS COMERCIANTES DEL IMPENETRABLE POR LA EXPOSICIÓN INNECESARIA

Luego de la publicación y exposición en varios medios de este hecho , varios comerciantes se sientes preocupados por esta situación, plantean que es una exposición innecesario que realizaron desde GN para con los comerciantes, ya que muchos de ellos se tienen que trasladar desde grandes distancias hacia donde están los mayoristas, no tienen el sistema bancario todos los días para hacer depósitos, se ven obligados a trasladar en muchos casos sumas de dinero y que hoy ponen en riesgo su seguridad debido a estos informes”.-

Cierran diciendo “no estamos en contra de los controles, queremos seguridad para todos, creemos en las fuerzas pero no es necesario tal exposición para nadie, hoy estamos en peligro”.-

Relacionado