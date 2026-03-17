EL ICCTI LLEVA CHARLAS SOBRE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA A LOCALIDADES DEL INTERIOR

El Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación puso en marcha el ciclo de charlas “Innovación Tecnológica en Territorio”, una iniciativa que recorrerá distintas localidades del interior de la provincia con el objetivo de brindar asesoramiento presencial sobre las convocatorias 2026 de los programas INTEC y EBT Preincubación.

La propuesta, de participación gratuita con inscripción previa, busca acercar herramientas concretas a empresas, pymes y emprendedores interesados en desarrollar proyectos innovadores en sectores estratégicos como Salud y Ambiente, Economía del Conocimiento y Agroindustria.

Los programas INTEC (Innovación Tecnológica Chaco) y EBT (Empresas de Base Tecnológica – Etapa Preincubación) son impulsados por el Gobierno provincial a través del ICCTI, con el fin de promover el desarrollo sostenible, la diversificación productiva y la generación de valor agregado en todo el territorio chaqueño.

INTEC está orientado a empresas o pymes formalmente constituidas que deseen mejorar su productividad y sustentabilidad mediante la incorporación de innovación tecnológica. En tanto, EBT Preincubación está destinado a emprendedores con ideas de negocio de base tecnológica que busquen desarrollar su primer prototipo o Producto Mínimo Viable (MVP).

El ciclo de charlas tiene como objetivo que cada participante pueda identificar oportunidades concretas para transformar necesidades productivas en proyectos de innovación con financiamiento. Además, participarán representantes de la Subsecretaría de Industria, Empleo y Comercio del Chaco y del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico del Chaco, quienes presentarán sus programas y herramientas disponibles.

*Cronograma de charlas*

El ciclo contempla un total de siete encuentros en distintas localidades:

-Juan José Castelli: se realizó ayer lunes 16 de marzo (Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios)

-Pampa del Infierno: ayer lunes 16 de marzo, 16:30 hs. (Agencia de Extensión Rural INTA)

-General José de San Martín: hoy martes 17 de marzo, 9:30 hs. (Cámara Regional Económica “El Zapallar”)

-Fontana: viernes 20 de marzo, 16:30 hs. (Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario)

-Presidencia Roque Sáenz Peña: miércoles 25 de marzo, 9:30 hs. (Cámara de Comercio local)

-Charata: lunes 30 de marzo, 10 hs. (Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios)

-Villa Ángela: lunes 30 de marzo, 16 hs. (Cámara de Comercio, Industria y Producción)

*Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace: bit.ly/Charla_Informativa_ICCTI*

*Para más información, se encuentra disponible el sitio web oficial del organismo: iccti.chaco.gob.ar.*

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