EL HISTÓRICO CHOFER DE MIRTHA LEGRAND ROMPIÓ EL SILENCIO: QUÉ DIJO

“Esta persona continúa sabiendo cosas y me dice que el verdadero motivo de porque lo echan es que tenían miedo lo que podía costar la indemnización después de tantos años y tenían miedo de que pueda contar secretos e intimidades de la familia y me agrega que siempre desconfiaron de él”, reveló Juan Etchegoyen en su programa.

“Tengo cuatro audios para compartirte que me envía Marcelo”, agregó el comunicador que luego puso al aire los audios del hombre.

“No pierdas tiempo porque yo no voy a hablar con nadie, yo primero tengo que resolver el problema en el trabajo. Llamá a Story Lab y a la señora y preguntá qué pasó. Averigualo con ellos y de mí no vas a tener ninguna información”, expresó Marcelo.

Y concluyó: “Si te dicen el por qué decimelo a mí así me entero. Si vos sabes el por qué decimelo así me entero yo también. Yo la verdad no tengo nada para decirte porque no lo sé, si te informaron eso será eso. No te podría decir otra cosa”.

Según trascendió, la propia Mirtha Legrand no estuvo de acuerdo con la salida de su chofer, pero la determinación final quedó en manos de sus nietos, Juana y Nacho Viale. “Mirtha quedó como espectadora de la situación, ella nunca hubiese querido perder a Marcelo. No fue decisión de ella”, explicó Adrián Pallares en Intrusos (América TV)

La relación entre la conductora y su chofer era de muchos años, y el despido habría sido un golpe emocional para ella a sus 98 años. “Me dicen que Mirtha está muy triste. Ella manifestó su molestia, pero no pudo hacer nada ”, detalló Rodrigo Lussich. El conflicto laboral se habría iniciado en abril del año pasado, cuando Marcelo solicitó un reconocimiento por las horas extras trabajadas. Su pedido no fue atendido y, con el tiempo, la tensión derivó en su despido. “Aparentemente, hay un reclamo económico, pidió un aumento”, revelaron en el programa.