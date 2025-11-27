EL GOBIERNO PROVINCIAL CONTINÚA CON LAS REFACCIONES DE LA BIBLIOTECA 263, EN GENERAL SAN MARTÍN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Directora de la Biblioteca, Mónica Arzamendia, celebró el inicio de las obras, señalando que se trata de un pedido sostenido durante muchos años: “Era el sueño de esta gran comunidad educativa, estamos muy agradecidos porque fuimos escuchados. Nos vinieron a ver, conocen nuestras necesidades y se nota el compromiso del Gobernador con la educación y el bienestar de los alumnos”.

El gobernador Leandro Zdero, junto a la ministra de Educación Sofía Naidenoff y al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, supervisaron los avances de la refacción integral de la Biblioteca N° 263 “Rosario Rita Rivero”, ubicada en General San Martín y dependiente de la EEP N° 510. Las obras incluyen reparación de paredes, cambio de aberturas y mejoras en iluminación, beneficiando a más de 500 alumnos de la institución.

Durante la recorrida, la ministra Naidenoff destacó la importancia de estas mejoras largamente esperadas por la comunidad educativa. “Realmente estamos dando respuesta a una necesidad histórica. Aprovechamos también para ver cómo están trabajando con la lectura y los materiales, porque es eso lo que nos va a sacar adelante”, afirmó.

La funcionaria subrayó además la decisión política del gobernador de priorizar la infraestructura escolar: “El gobernador Zdero es una persona que empuja para adelante y que, cuando se trata de los chicos, sabe decir que sí. En este sentido estamos acompañados”, sostuvo. También remarcó el “avance significativo” en el acompañamiento con materiales y el fortalecimiento del trabajo docente.

La EEP N° 510 cuenta con una matrícula de 507 estudiantes, quienes pronto podrán utilizar un espacio renovado y en mejores condiciones para el aprendizaje.

