EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIÓ EL PAGO DE SUELDOS PARA JUBILADOS Y ACTIVOS

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que los sueldos correspondientes al mes de octubre se acreditarán los días lunes 3 y martes 4 de noviembre.

Este martes, el Ministerio de Hacienda comunicó el cronograma de pagos, que quedó establecido de la siguiente manera: el lunes 3 de noviembre, se acreditarán los haberes de los Jubilados, los cuales estarán disponibles para su retiro, a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, a partir de las 21 horas. Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla; mientras que, el martes 4 de noviembre, percibirán sus haberes los trabajadores activos del sector público, también disponibles desde las 21 horas por cajeros automáticos.

De esta manera, el Gobierno Provincial cumple en tiempo y forma con sus compromisos y reafirma la política de orden, previsibilidad y responsabilidad financiera.

