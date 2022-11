EL GOBIERNO OFICIALIZÓ EL PASE A PLANTA PERMANENTE DE 11 MIL EMPLEADOS PÚBLICOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

A través de una publicación en el Boletín Oficial esta mañana, el Gobierno oficializó la incorporación de 11.172 empleados públicos a planta permanente.

Se trata de la Decisión Administrativa 1086, e involucra a personal que trabajaba anteriormente en organismos del Estado mediante contratos.

Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público, afirmó en declaraciones radiales que «la decisión regulariza la situación de personas que trabajan hace al menos cinco años en el Estado en una modalidad de designación transitoria».

De esta manera, Castellani explicó que se autorizó el llamado a concurso de 11.172 cargos. «La diferencia es entre dotación y planta, que no son lo mismo. La dotación es la cantidad de personas que trabajan bajo cualquier modalidad en el Estado. Y lo que se estableció en su momento era que no hubiera un incremento de dotación, algo que no ocurre en este caso«, dijo.

Esta decisión administrativa corresponde a un acuerdo que realizó el Ejecutivo con el gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional) a finales de septiembre. Previamente, el Gobierno ya se habría comprometido a realizar los pases a planta.

Según trascendió, el Ministerio que más personal sumará es el de Economía. Allí se designarán 2.735 personas. Le sigue el Ministerio de Desarrollo Social con 1.722 puestos; Administración Central con 994 y Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con 728.

Al Ministerio de Salud, en tanto, se incorporarán 1.191 trabajadores de manera permanente.

