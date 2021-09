EL GOBIERNO LE CONTESTÓ AL CAMPO: “NO ESTÁN PASANDO UN MAL MOMENTO; PUEDE SER QUE GANEN MENOS”

Tras la extensión de las restricciones a la exportación de carne, el ministro de Trabajo Claudio Moroni dijo que los productores “no están pasando un mal momento” y que “es probable que estén ganando un poco menos” por la aplicación de esa medida.

Luego de finalizada la reunión semanal de gabinete económico en la Casa de Gobierno, el jefe de la cartera laboral negó que con la prórroga del cepo a las ventas externas de carne haya una prohibición de la actividad. “Estamos exportando más de 160 millones de dólares mensuales, lo que está por encima del promedio histórico”, argumentó.

Además, apuntó que “el Gobierno quiere proteger a la industria para que exporte pero también los precios del mercado interno, eso no implica que esté cerrado el mercado externo”. Respecto a las advertencias de un cese de comercialización por parte de los productores ganaderos a raíz de la medida, Moroni consideró que “no están pasando un mal momento, por el acomodamiento de los precios internos es probable que estén ganando un poco menos”, agregó.

Esta mañana la secretaría de Comercio Interior, Paula Español, se había referido también a la advertencia de la Mesa de Enlace sobre posibles acciones de protesta. “No están dadas las condiciones ni hay razón” para medidas de ese tipo, mencionó.

“Me parece que no están dadas las condiciones ni hay razón para tener este tipo de medidas”, expresó Español esta mañana en declaraciones televisivas, tras lo cual los convocó para “trabajar en conjunto” con el objetivo de “mejorar la producción y la productividad del sector”, y “cuidar que la carne llegue a todos y todas al precio que corresponde”. “Los convocamos a seguir trabajando en medidas estructurales importantes que nos permitan pensar en un Plan Ganadero y una solución estructural para el sector”, añadió.

Español subrayó las consecuencias que traerían las medias de fuerza tanto al propio sector “que no produce, no vende y no puede hacer su negocio”, como a los consumidores al haber una “menor oferta de carne” y un consecuente “impacto en los precios”.

Por su parte, la secretaria de Comercio Interior justificó la medida adoptada por el Gobierno de extender las limitaciones a las exportaciones de carne ya que, argumentó, ”se contuvo el precio de la carne efectivamente en el mes de julio y se mantiene esta misma tendencia”, indicó la funcionaria. Además, remarcó que se está recuperando el consumo de la carne. “Ya estamos viendo una recuperación en los kilos por cápita de carne que ya están superando los 52 kilos en este último mes”.

El martes, tras conocerse la decisión oficial, los dirigentes de la Mesa de Enlace anunciaron un plan de lucha que podría intensificarse luego de las elecciones primarias del 12 de septiembre. También se manifestaron en contra otras entidades agrupadas en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), señalaron que a través de una carta enviada al presidente Alberto Fernández manifestaron su preocupación y rechazo al cepo a las exportaciones de carne vacuna, y señalaron que la misma “atenta contra la producción, empleo, consumo interno y la generación de divisas”.



Paula Español defendió la prórroga del cepo a la carne que decidió el Ministerio de Desarrollo Productivo junto con el de Agricultura.

Este martes vencía el decreto que limita la venta de carne vacuna al exterior. Sin embargo a través de una Resolución Conjunta de los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo prorrogó las trabas hasta el 31 de octubre.

En el documento original, que se publicó el 22 de julio, se dispuso la suspensión total o parcial de las exportaciones para determinados cortes de origen bovino hasta fines de agosto y se facultó a los ministerios mencionados anteriormente a prorrogar la medida hasta el 31 de diciembre de 2021 “en función de las variaciones de los precios, la producción nacional y/o el abastecimiento del mercado interno”.

El decreto fijó el máximo de toneladas mensuales, el que no podría superar el 50% de lo exportado en el periodo julio-diciembre de 2020 inclusive, y se delegó en ambos Ministerios la facultad de determinar la metodología para fijar los cupos o cuotas individuales.

La Sociedad Rural publicó un informe donde señala que después de 135 días de vigencia de la medida, la cadena de ganados y carnes acumuló pérdidas por USD 1.084 millones, desde el pasado 15 de abril hasta la fecha. Es decir que por cada día el sector perdió USD 8 millones.