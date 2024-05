EL GOBIERNO LE CAMBIO EL NOMBRE AL CENTRO CULTURAL KIRCHNER: AHORA SE LLAMARA «PALACIO LIBERTAD»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El Gobierno lo había anunciado y en las últimas horas se confirmó: el actual Centro Cultural Kirchner (CCK) dejará de llamarse así. Ahora pasará a llamarse Palacio Libertad, según confirmó oficialmente el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X.





Desde la asunción de Javier Milei ya se había anunciado que le modificarían el nombre al ex palacio de Correos y Telecomunicaciones, ubicado en pleno centro de Ciudad de Buenos Aires, ya que el cambio es resorte de Presidencia. El control del CCK corresponde a la Secretaría de Cultura de Nación.



«Se ha decidido cambiar el nombre el Centro Cultural Néstor Kichner. Dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre», dijo el vocero a principios de abril. «Lo cierto es que no está definido el nuevo nombre. La decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal. Cuando tengamos el nuevo nombre lo vamos a comunicar», agregaba.



El Centro Cultural Kirchner, próximamente renombrado como el Palacio Libertad, es un espacio que se encuentra en el edificio en el que operaba el Correo Central, en Sarmiento al 100. En el histórico edificio hay diversas actividades culturales como presentaciones de artistas nacionales e internacionales, entre otros eventos. También sirve para encuentros como exposiciones y conferencias.



Desde que abrió el centro en 2015, en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, su nombre fue cuestionado por distintos sectores de la sociedad, aunque nunca se propuso un cambio concreto en este sentido.



Cabe remarcar que el nombre elegido es en relación con el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y a la palabra en sí, uno de los lemas de campaña del presidente libertario.

