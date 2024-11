EL GOBIERNO EVALÚA POSTULAR A UNA MUJER PARA LA CORTE Y ABRE LA POSIBILIDAD A UN ACUERDO CON EL KIRCHNERISMO

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió este miércoles en el Senado el primer año de gobierno de Javier Milei y anticipó que consideran la candidatura de una mujer para ocupar un sillón en la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una iniciativa que venía reclamando Cristina Kirchner.

Así, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de una negociación con el kirchnerismo en medio de la puja por los lugares en el máximo tribunal.

“Es un tema que debatimos todo el año, el Gobierno mandó los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla. El Senado tiene que resolver y entendemos el reclamo por una jueza mujer en la Corte. Será un tema a considerar en caso de que los pliegos presentados no avancen. Y el presidente Milei también tomará en cuenta los reclamos sobre la participación de la mujer en la Corte Suprema”, dijo el jefe de Gabinete.

Y el funcionario admitió que esta alternativa se planteó ante la dificultad de La Libertad Avanza para establecer consensos en un contexto adverso en el Senado, donde tienen la minoría.

La situación de la Corte Suprema acaparó varias preguntas ampliadas en el recinto. (Foto: NA)

“No es que el Presidente tenga una decisión sobre ello, es que la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía. El Presidente puede ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución Nacional de designar de manera transitoria a ministros de la Corte que luego puedan ser ratificados por el Senado”, manifestó el ministro coordinador, en referencia al nombramiento en comisión de los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en el 2015. Ninguno de los dos juraron hasta no tener el acuerdo aprobado por el Senado.

Varias preguntas ampliadas en el recinto estuvieron referidas a la situación en la Corte Suprema de Justicia. La integración del máximo tribunal de justicia a partir del cierre de este año quedará integrada solo por tres miembros, ante la jubilación del ministro Juan Carlos Maqueda.

El derrotero de los nombramientos de Lijo y García-Mansilla

El presidente Javier Milei envió en abril a la Comisión de Acuerdos del Senado los pliegos de los candidatos a ministros de la Corte, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. De esa manera, se podrían cubrir las vacantes que dejará Maqueda y que dejó la exjueza Elena Highton de Nolasco. Ambos candidatos concurrieron a sus audiencias y están próximos a ser firmados los dictámenes correspondientes.

Hasta el momento, Ariel Lijo logró las nueve firmas, entre las que se cuentan las del libertario Ezequiel Atauche, el salteño Juan Carlos Romero, el misionero Carlos Arce, la tucumana del Pro, Beatriz Ávila, el correntino Carlos Espínola, y los kirchneristas Sergio Uñac, Claudia Abdala de Zamora y Lucía Corpacci y el radical, presidente del bloque, Eduardo Vischi. El apoyo a García- Mansilla no está garantizado.

El juez federal Ariel Lijo, en su presentación en el Senado en defensa de su candidatura a la Corte Suprema. (Foto: NA – Daniel Vides)

Pero aún no están garantizados los dos tercios de los votos requeridos por la Constitución Nacional para designar a un juez en la Corte Suprema de Justicia. “Le estamos diciendo al Gobierno que estamos abiertos a negociar. Acá no hay dos tercios para nadie. Los partidos políticos son instituciones fundamentales para la Democracia. Tiene que aprender el presidente (Javier Milei) que tiene que discutir con los partidos políticos. No va a conformar una Corte plagada de liberales, que son anti Estado y aparte de eso, van a fallar en consecuencia, incluso en contra de las provincias”, dijo el senador José Mayans, presidente del interbloque de UxP.

Pero desde el bloque del Pro, socios fundamentales del oficialismo, Alfredo de Ángeli aclaró: “El Pro tomó la decisión, desde el punto de vista partidario, de no acompañar la postulación del juez (Ariel) Lijo. En el caso de García Mansilla, no tenemos objeciones”. Mientras que el libertario Bartolomé Abdala le ratificó a TN que siguen trabajando por los dos nombres, pese a este giro que expuso Francos.

Manuel García-Mansilla, en su defensa en el Senado de su candidatura a la Corte Suprema. (Foto: X @SenadoArgentina)

En los últimos días, el abogado constitucionalista y presidente del colegio público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra, una de las voces más escuchadas en el Parlamento, sentenció: “Si el Gobierno nombra por decreto a los miembros de la Corte Suprema, será un error gravísimo”.

La sesión informativa

El ministro Francos hizo un repaso del año de gestión del presidente Javier Milei y cerró su exposición señalando: “En estos doce meses hemos demostrado que un cambio de rumbo en Argentina es posible. Bajo el liderazgo del presidente (Javier) Milei logramos estabilizar la economía, alcanzar el superávit fiscal y poner fin al flagelo de la inflación que asfixió a los argentinos durante tantos años. Hoy el país avanza por la senda del crecimiento, el desarrollo y la libertad, y ya comenzamos a ver resultados tangibles”.

Hubo consultas, entre otros, de los senadores nacionales, Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro, Edith Terenzi de Despierta Chubut, Pablo Blanco y Carolina Losada de la UCR, Daniel Bensusán, Florencia López, Marcelo Lewandowski, Nora del Valle Giménez, Anabel Fernández Sagasti, Eugenia Duré y Oscar Parrilli de Unión por la Patria (UxP). Los cierres quedaron a cargo de los presidentes de los bloques, Eduardo Vischi (UCR), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Juliana Di Tullio y José Mayans (UxP) y Ezequiel Atauche de La Libertad Avanza.