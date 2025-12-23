Mar. Dic 23rd, 2025

EL GOBIERNO DESIGNÓ A CAROLINA PÍPARO COMO DIRECTORA DEL BANCO NACIÓN

By Redaccion 3 horas ago

La exdiputada nacional de La Libertad Avanza asumirá en la entidad en reemplazo de Rodolfo Carvajal, que presentó su renuncia.

  • El pago a CABA por la coparticipación quedará fuera del Presupuesto 2026: el Gobierno seguirá la negociación mano a mano con Jorge Macri.
  • El oficialismo avanza para sancionar el Presupuesto 2026 y crecen las críticas por el recorte en educación y ciencia.
  • Javier Milei reunió a su gabinete con un asado en Olivos para hacer un balance del año y plantear la estrategia para 2026.
  • El Gobierno dictó la conciliación obligatoria para frenar las protestas de los controladores aéreos.
El presidente Javier Milei junto a la designada directora del Banco Nación, Carolina Piparo. (Foto: Instagram @caro_piparo)
El Gobierno designó a Carolina Píparo como directora del Banco Nación. La exdiputada nacional de La Libertad Avanza asumirá en la entidad en reemplazo de Rodolfo Carvajal, que presentó su renuncia. La designación se concretó a través del decreto 907/2025 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

