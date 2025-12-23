EL GOBIERNO DESIGNÓ A CAROLINA PÍPARO COMO DIRECTORA DEL BANCO NACIÓN
El Gobierno designó a Carolina Píparo como directora del Banco Nación. La exdiputada nacional de La Libertad Avanza asumirá en la entidad en reemplazo de Rodolfo Carvajal, que presentó su renuncia. La designación se concretó a través del decreto 907/2025 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.