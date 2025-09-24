EL GOBIERNO DEROGÓ MÁS DE 70 NORMAS DE CONTROL A COMERCIOS Y SUPERMERCADOS: TODOS LOS DETALLES
Quedaron sin efecto la Ley de Góndolas, normas complementarias a la ya derogada Ley de Abastecimiento y el programa Precios Justos entre otras normas comerciales.
De las 71 disposiciones eliminadas 27 corresponden a resoluciones complementarias de la Ley de Abastecimiento, que había sido derogada por medio del controvertido meda DNU 70/2023. Estas normas habilitaban al Estado a fijar precios y márgenes de ganancia en sectores sensibles como alimentos, hidrocarburos y materiales de construcción.
Entre las normas eliminadas se incluyen:
- Resolución 605/2020, que intimaba a las empresas de insumos para la construcción a incrementar la producción al máximo de su capacidad
- Resolución 100/2020 y 1050/2021 que establecían precios máximos en el marco de la pandemia de Covid-19
- Resolución 25/2006 que regulaba la comercialización y distribución de gasoil.
- Resolución 226/1986 que suspendía temporalmente el derecho de importación sobre la papa
- Resolución 18/1989 que obligaba a productores y comercializadores de algodón a remitir información a la entonces Secretaría de Comercio Interior.
- Resolución 48/2015 que fijaba los criterios de admisión de reclamos en el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).
- Resolución 480/2015 que establecía los parámetros para abonar honorarios en el Coprec
- Resolución 340/2021 que aprobaba el código de “Buenas Prácticas Comerciales”.
- Resolución 616/2020 que permitía a los consumidores elegir la modalidad de las audiencias en el Coprec
- El Gobierno también eliminó 20 normas que daban sustento a programas y esquemas ya discontinuados, entre ellos Precios Justos, El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.