EL GOBIERNO DE TRUMP INFORMÓ QUE ARRESTÓ A MÁS DE 300.000 MIGRANTES EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO

Un inmigrante es detenido en Los Ángeles (Foto de archivo: AP)

La Casa Blanca informó este martes que el gobierno del presidente Donald Trump arrestó a más de 300.000 inmigrantes indocumentados en los primeros seis meses desde su regreso al poder.

“A pesar de numerosos informes falsos en los medios, casi el 70% de estos arrestos han sido delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas”, insistió la vocera del gobierno republicano, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

La vocera de Trump dijo que estas cifras representan “un éxito en toda regla” porque “eliminan las amenazas más peligrosas para la seguridad pública de las comunidades estadounidenses y devuelve a estas personas a sus países de origen”.

Caen los cruces ilegales en la frontera sur

Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump redobló su política antiinmigratoria. Así, reforzó el mandato de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e impulsó el incremento de los arrestos para cumplir su promesa de llevar a cabo una histórica campaña de deportación masiva de indocumentados.

Leavitt resaltó que según cifras actualizadas de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) publicadas hoy, los cruces ilegales volvieron a caer a mínimos históricos en julio, cuando se registraron unos 24.628 encuentros fronterizos a nivel nacional.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

“Se trata del menor número mensual de detenciones de la Patrulla Fronteriza en todo el país, superando el récord anterior establecido en junio”, indicó la portavoz de la Casa Blanca.

En el límite suroeste con México se realizaron 4601 detenciones en el séptimo mes de 2025, lo que según CBP significa un 24 % menos que el mínimo histórico anterior de junio (6.070), y un 92 % menos que un año atrás (56.400).

El nuevo informe de la Patrulla Fronteriza revela que el mes pasado no se contabilizaron liberaciones bajo libertad condicional o ‘parole’, comparado con las 12.365 liberaciones registradas en la fronteras EE.UU.-México en julio de 2024.

“Se acabaron las excusas. Se acabaron las liberaciones. Hemos puesto a los cárteles a la defensiva y hemos recuperado nuestra frontera”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado.

Defensores de los inmigrantes y activistas por los derechos humanos denuncian abusos y violaciones del debido proceso en cientos de arrestos y procesos de deportación a indocumentados, que el gobierno retiene en centros de detención como el polémico Alligator Alcatraz o Alcatraz Caimán, en los Everglades de la Florida.

(Con información de EFE)