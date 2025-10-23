EL GOBIERNO DE EE.UU. NEGOCIA CUADRUPLICAR LAS IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA DESDE LA ARGENTINA

El gobierno de Donald Trump analiza cuadruplicar la cuota de importación de carne vacuna argentina con arancel bajo. (Foto: SAGyP).

Estados Unidos analiza elevar la cuota de importación de carne vacuna argentina desde las 20.000 toneladas por año a 80.000 toneladas anuales. Así lo reportaron medios norteamericanos en medio del lanzamiento de un plan de asistencia e incentivo para la producción ganadera estadounidense.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había dicho el domingo que una mayor apertura a las exportaciones argentinas de carne podría aliviar la oferta interna y bajar los precios en el mercado interno.

La Argentina tiene con EE.UU. un cupo anual de carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada de 20.000 toneladas con aranceles bajos. En 2024, el país exportó 33.697,8 toneladas peso producto por US$188,43 millones.

(Foto: NA/DAMIAN DOPACIO)

Funcionarios de Trump informaron que se negocia cuadriplicar el cupo anual para la carne argentina. Fue en conversaciones con legisladores republicanos y representantes del sector agrícola norteamericano, según el sitio Político. La agencia Bloomberg también consignó que la ampliación es un hecho.

La intención de Trump sobre aumentar los envíos de carne vacuna desde la Argentina fue criticada con dureza por los grupos de ganaderos norteamericanos, que dijeron que las importaciones excesivas están desplazando la producción nacional.

La secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, confirmó que está en análisis ampliar el cupo del producto con arancel reducido, pero que “no será mucha” por “un problema de aftosa”.

Pese a los dichos de la funcionaria, la Argentina fue declarada libre de esa enfermedad, ya que no presenta ningún brote desde hace casi 20 años y mantiene una estricta campaña de vacunación.

Trump les pidió a los ganaderos de EE.UU. que bajen los precios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a los ganaderos locales que bajen sus precios.

“Los ganaderos, a quienes quiero mucho, no entienden que la única razón por la que les está yendo tan bien, por primera vez en décadas, es porque impuse aranceles al ganado que ingresa a Estados Unidos”, escribió este miércoles en la red social Truth Social.

Y sumó: “Estaría bien que entendieran eso, pero también deben bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante en mi manera de pensar”.

Desde la Asociación Nacional de Ganaderos (NCBA, por sus siglas en inglés), rechazaron el pedido de Trump y aseguraron que el plan “solo crea caos” y que no aporta nada para reducir los precios de la carne vacuna en EE.UU.