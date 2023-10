EL GOBIERNO CRUZÓ A MELCONIAN Y RATIFICÓ QUE EL PRECIO DEL DÓLAR OFICIAL SE MANTENDRÁ HASTA NOVIEMBRE

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, ratificó este miércoles que el tipo de cambio oficial se mantendrá fijo hasta el 15 de noviembre próximo, en base a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El funcionario salió de esta forma al cruce del economista Carlos Melconian, postulado por Patricia Bullrich como futuro ministro de Economía en el caso de que la candidata de Juntos por el Cambio gane las elecciones.

«Acá Argentina está con un dólar que no sirve para nada y que no es relevante para nada, hasta ahí de 350 pesos oficial, y tiene el resto a mil pesos», dijo Melconian previo a las elecciones. Además, señaló que «El tipo de cambio de 350 pesos al primero de agosto, ya fue modificado el 14 de agosto. Era un tipo de cambio como el que recibió Alberto Fernández de Macri, 60 pesos más o menos, y como que no se hubiera atrasado.»

Setti, a través de su cuenta en la red social X , dijo que «Melconian no leyó el acuerdo con el FMI que establece un tipo de cambio fijo hasta el 15 de noviembre. Una pena que, al igual que cuando tuvo conversaciones con el FMI, siga saboteando a través de la mentira».

Por último, el secretario de Hacienda, en la misma línea que el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Política Económica, Sergio Rubinstein, aseguró que «la inmediata activación del segundo tramo del swap de monedas por USD 6.500 millones permite fortalecer la capacidad de respuesta del BCRA y llevar tranquilidad».

