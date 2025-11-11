EL GOBIERNO CONFIRMÓ QUE EL ACUERDO COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS ESTÁ «CASI CERRADO»

Según fuentes oficiales, el tratado apunta a reducir los aranceles que Estados Unidos aplica sobre una lista de 50 productos argentinos, con foco en los sectores agroindustrial, energético y metalúrgico. Entre los avances figura la ampliación del cupo de carne vacuna, que pasará de 20.000 a 80.000 toneladas, con arancel cero una vez firmado el acuerdo. También se negocia la reducción de los gravámenes al acero y al aluminio, actualmente del 50%, junto con un capítulo sobre propiedad intelectual y marcas, en el que Washington exige mayores garantías.

En este contexto, el flamante canciller Pablo Quirno viajará el martes a Washington: «El acuerdo llegará cuando tenga que llegar, pero somos optimistas de que será pronto», afirmó.

Por su parte, Oxenford consideró que este entendimiento marca «una nueva etapa» para la Argentina: «Estamos encaminados a la oportunidad de salir de este ciclo tremendo de decadencia y empezar a mirar hacia adelante. Los líderes del mundo nos miran con admiración», sostuvo.

Según trascendió, el anuncio podría realizarse durante la próxima visita a Buenos Aires del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.