EL GOBIERNO ANULÓ UNA MEDIDA DE ALBERTO FERNÁNDEZ SOBRE LAS PREPAGAS: QUÉ CAMBIA PARA LOS AFILIADOS

El Gobierno nacional anunció la derogación de un artículo de una resolución dictada durante la gestión de Alberto Fernández que habilitaba a las empresas de medicina prepaga a quedarse con los excedentes de los aportes de sus afiliados. Con la modificación, ese dinero volverá a estar disponible para los trabajadores en relación de dependencia, lo que impactará en el bolsillo de alrededor de 1,8 millones de personas.

Los excedentes se generan cuando la suma de los aportes y contribuciones supera el costo del plan de salud contratado. Hasta ahora, esa diferencia quedaba en manos de las prepagas. Por ejemplo: si un empleado aportaba $100 y el plan costaba $80, los $20 restantes no le eran devueltos. A partir de la medida, esos montos pertenecerán al afiliado.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que la retención de los excedentes fue un «favor» del gobierno anterior hacia las prepagas, a cambio de que congelaran las cuotas en septiembre, octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral. «Era un artículo oculto que representaba un perjuicio para la gente», afirmó.

Otra de las novedades será que las empresas de medicina prepaga deberán detallar en sus facturas el monto de los subsidios automáticos que reciben por cada afiliado. La intención oficial es que estos subsidios funcionen como un descuento en las cuotas, y que quede claro que ese dinero pertenece a los usuarios.

Si bien el Gobierno introdujo cambios de fondo en el sistema, aún no se avanzó hacia una desregulación completa. Actualmente, los aumentos de las cuotas se ajustan según la inflación, y los trabajadores cuentan con la posibilidad de afiliarse directamente a una prepaga sin pasar por la intermediación de las obras sociales sindicales.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca transparentar el sistema de salud privado y devolver a los afiliados fondos que, hasta ahora, permanecían en manos de las empresas.