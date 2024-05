EL GOBIERNO ACOMPAÑO EL LANZAMIENTO DE LA RONDA DE NEGOCIOS “NORTE GRANDE – PARAGUAY”

Este sábado, en la sede de la Cámara de Comercio de Resistencia, se realizó el lanzamiento de la Ronda de Negocios Edición “Norte Grande- Paraguay” a realizarse el miércoles 29 de mayo, a partir de las 8 Hs, en el Centro de Convenciones Gala.

La presentación contó con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam; el secretario coordinador de Gabinete del gobierno del Chaco, Livio Gutiérrez, los presidentes de CAME, FECHACO, COMEXCHACO y CCRes, Alfredo González, Ernesto Scaglia, Matías Brugnoli y Walter Bistman respectivamente; y autoridades del Consulado de Paraguay en Resistencia. La invitación de esta nueva edición multisectorial está destinado al sector empresario de la ciudad para que participen de la jornada.

Dicha actividad es auspiciada por el Gobierno del Chaco y “Para esta ronda de negocios multisectorial, el Gobierno de la provincia, a través del gobernador Leandro Zdero, nos encomendó el acompañamiento a todos los ministerios, que tengan relación con la cuestión industrial y comercial, todos los comerciantes de Paraguay, de Argentina, de todo el Norte Grande, con disertaciones de gente que tiene que ver con el Pymes en Brasil”, subrayó el coordinador de gabinete provincial.

En la cual resaltó además, Livio Gutiérrez, que: “La experiencia de Curitiba que ha traído el gobernador, quiere que se haga algo similar aquí, sobre todo medidas concretas, que como gobierno venimos teniendo, como por ejemplo, la quita de impuestos, con suspensión de pago de impuesto inmobiliario rural, para acompañar al sector productivo; como la cuestión relativa al fondo de salud pública, también de renta que está suspendido”, indicó y agregó; “Es uno de los gobernadores de la República Argentina, en este tiempo de crisis, que ha bajado impuestos a los sectores productivos”, comentó el Coordinador de Gabinete del gobierno del Chaco, Livio Gutiérrez.

Por su parte Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), agregó que; “La importancia, porque ahora se amplía un poco más, no solamente al Norte Grande Federal que tenemos aquí en las diez provincias, sino también al país vecino de Paraguay donde vamos a tener una capacitación a través de la SEBRAE, que es una institución pública privada de Brasil, que potencia las Pymes Brasileras, que genera capacitación y demás acciones dentro de todo lo que es este país enorme de Brasil. Así que no solamente vamos a poder interactuar, vender, comprar entre las diez provincias de Paraguay, sino también vamos a capacitarnos”, expreso el titular de la CAME.

El evento tiene como objetivo posibilitar el inicio de nuevos contactos comerciales y/o institucionales y desde ahí, generar escenarios de negocios, asociaciones, representaciones y todo aquello que ayude a mejorar la competitividad de las pymes del Norte Grande argentino, de la República del Paraguay y Brasil, a través de la reconocida plataforma de rondas de negocios de CAME.

Autoridades de CAME y del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de Paraná (SEBRAE), estarán presentes en este evento brindando herramientas para promover el comercio bilateral de las pequeñas y medianas empresas de ambos países.

Cronograma de actividades

La apertura se realizará a las 8.30 horas en la que participarán autoridades provinciales y de diferentes entidades empresarias. Mientras que la ronda de negocios está prevista iniciar a las 9 horas.

De forma paralela, se llevará adelante disertaciones sobre comercio exterior y herramientas de fomento del mismo en el sector privado y el sector público, a cargo del Banco Nación, Nuevo Banco del Chaco, Ministerio de Producción del Chaco y un sistema de mecanismo de incentivos al comercio exterior con participación de los subsecretarios de comercio exterior de Córdoba y Santa Fe.

Informes e inscripción

El evento, que prevé la participación de más de 300 empresarios, es arancelado y requiere inscripción en el siguiente link: http://rdn.came.org.ar/

Para aquellas empresas interesadas en contar con más información, dirigirse al correo infocamara@comexchaco.com.ar; o al Instagram: @comexchaco

Relacionado