EL GOBERNADOR ZDERO SE ENCUENTRA EN LAS BREÑAS, TRAS EL FUERTE TORNADO Y CON LAS ÁREAS DE GOBIERNO AYUDANDO EN LA LOCALIDAD

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El gobernador Leandro Zdero, junto a parte de su gabinete, se encuentra presente en la ciudad de Las Breñas que durante este lunes fue afectada por intensas lluvias y ráfagas de viento. El mandatario al tomar conocimiento, decidió después del mediodía, trasladarse hasta la zona para tomar contacto con los vecinos afectados y con el intendente local Omar Machuca. “Pusimos a disposición y ya están trabajando las áreas de la Subsecretaría de Municipios, de Coordinación de Gabinete, la Policía del Chaco, la empresa SECHEEP que está colaborando para restablecer el sistema eléctrico, que es una de las dificultades por la que realmente se vio comprometida toda la zona. Trabajamos articuladamente con el municipio, todos juntos, para tratar de salir de esta situación, vemos que el agua está escurriendo así que eso también va a permitir que podamos seguir avanzando con los trabajos de manera más óptima”- señaló.

Por su parte el intendente, Omar Machuca, agradeció la presencia del gobernador y su equipo, que ni bien tomó conocimiento me dijo: “salgo de Resistencia y cerca de las 17 Hs estoy ahí para acompañarte y trabajar mancomunadamente. Son efectos de la naturaleza que nos toca afrontar con grandes destrozos en algunas iglesias evangélicas, galpones de emprendedores y más de 20 viviendas acá en el barrio Hipólito Yrigoyen, el Progreso, en el barrio Pasión que fueron con voladuras de techo total y deberán restablecerse para volver, de a poco, a la normalidad.

ZDERO: A ESTAS SITUACIONES NO SE LAS PUEDE SUPONER DETRÁS DE UN ESCRITORIO

Por último, el gobernador remarcó que: “nosotros creemos que estas situaciones no se las puede suponer detrás de un escritorio por eso automáticamente tomé contacto con el intendente Machuca para colaborar y para ayudar. También hemos pedido refuerzo no solamente en materia de la empresa SECHEEP sino también para brindar seguridad, apenas comienza a oscurecer para toda esta zona por parte de la Policía”.

Acompañan al gobernador por el sudoeste provincial, Livio Gutiérrez, secretario coordinador de gabinete; Gabriela Galarza, subsecretaria de Municipios; integrantes de la Policía provincial y de la empresa Secheep.

Relacionado