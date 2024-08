EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ OBRAS EN EL “CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DE EMPLEADOS DEL INSSSEP”

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

Con financiamiento del gobierno del Chaco, a través de Lotería Chaqueña, los trabajos que se realizaron en el cerco perimetral, playones, baños y canchas beneficiarán a cerca de 460 socios.

El gobernador Leandro Zdero junto a la presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), Irene Dumrauf inauguró, esta noche, las obras de la Asociación Civil “Club Deportivo Social y Cultural de Empleados del INSSSEP”. “Es un lugar de encuentro de los empleados, para distenderse y por eso, estamos contentos de estar acompañándolos y de poder colaborar”, celebró el primer mandatario provincial.

Esta obra, explicó el gobernador, “tiene que ver con poner en condiciones el club para la práctica del deporte y para ser un punto de encuentro y queríamos estar presentes con el presidente, con los afiliados, en esto que realmente es un beneficio para todos los asociados”, dijo Zdero.

Con financiamiento de Lotería Chaqueña, la obra consistió en el cerramiento perimetral, la realización de playones deportivos y baños para discapacitados. También, se colocó césped sintético y se pintaron las canchas de básquet y vóley. Se colocaron redes de contención y pintura del muro perimetral con el aporte del Instituto del Deporte Chaqueño. Durante la inauguración, también entregaron pelotas y elementos para hacer manualidades.

Transformar el INSSSEP hacia adentro y hacia afuera

“Este proceso de transformación que pretendemos en esta obra social es hacia adentro y hacia afuera”, afirmó Zdero y explicó que esto tiene que ver con la atención que se le brindan a los afiliados, por lo que, en esta línea, remarcó la necesidad de trabajar en conjunto con los empleados del organismo, “poner espalda con espalda en beneficio de quienes todos los meses hacen sus aportes correspondientes y solucionar los problemas de los afiliados. Tenemos que poner el máximo esfuerzo de quienes tenemos la responsabilidad circunstancial de estar frente al organismo y de quienes son empleados del organismo”, finalizó.

La titular del INSSSEP, Irene Dumrauf, celebró la posibilidad de compartir esta inauguración de obras junto a afiliados y empleados porque es un espacio “para el compartimiento, para socializar y ayuda a mejorar la calidad de vida de todos”, dijo Dumrauf. Como vecina del barrio, destacó la gran transformación del club, “lo que demuestra la dedicación de quienes estuvieron al frente para hacerlo tan lindo y agradable para poder hacer estas prácticas”, aseguró.

Por último, Dumrauf remarcó que desde el INSSSEP se articulan con distintas áreas de Gobierno, como Lotería Chaqueña, Deporte, Desarrollo Humano y donde continuarán haciéndolo “en beneficio de todos los afiliados y los ciudadanos en general”.

El presidente del Club, Hugo Pavón, expresó su alegría porque “el club estaba bastante deteriorado y hoy cambio totalmente y me pone contento porque junto a la Comisión Directiva ponemos mucho empeño para que los asociados puedan disfrutarlo”, manifestó, señalando que no sólo se realizan actividades deportivas sino también eventos sociales, entre otros.

Participaron el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño (IDCh) Fabio Vázquez; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin; la vicepresidente del INSSSEP, Mariana Salom; el presidente del Club INSSSEP, Hugo Pavón junto a la Comisión Directiva.

La Asociación Civil “Club Deportivo Social y Cultural de Empleados del INSSSEP” cuenta con 460 socios, a los cuales se les brinda servicios sociales y deportivos, con diversas actividades, entre las cuales se encuentran: fútbol, básquet, vóley, hockey, etc. Transitan alrededor de 200 personas por semanas y se sigue trabajando para incluir a los adultos mayores a través de convenios, más la prestación de las instalaciones a la gran barriada del Barrio Central Norte.

Relacionado