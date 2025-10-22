EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ LAS OBRAS DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CLUB VILLA SAN MARTÍN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La remodelación beneficiará a más de 800 niños y adolescentes que practican deporte en la institución, en el marco del Plan de Desarrollo Deportivo que impulsa el Gobierno provincial.

En el marco de una serie de acciones que se replican en todo el interior provincial y en la capital chaqueña, el gobernador Leandro Zdero inauguró ayer junto al ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, la refacción y ampliación del estadio cubierto del Club Villa San Martín de Resistencia, de cara al inicio de la Liga Argentina de Básquet, previsto para noviembre.

Las obras, ejecutadas con fondos provinciales, permitieron ampliar el uso de las instalaciones y fortalecer el desarrollo deportivo de más de 800 niños y adolescentes, garantizando un espacio adecuado y competitivo para la práctica deportiva.

“Esta es una obra que contiene, que abraza, que acompaña en la práctica de algo fundamental como el deporte”, expresó Zdero, acompañado por el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin; el vocal del IPDUV, Diego Gutiérrez; y autoridades del club.

El mandatario destacó el valor del deporte como herramienta de inclusión:

“El deporte no solo es competencia también enseña a ser mejores personas, fomenta la amistad, el respeto, la solidaridad. Por eso, acompañar a los clubes es acompañar el futuro de nuestros chicos”.

Una obra integral y de primer nivel

La intervención contempló la ampliación de gradas, cerramiento perimetral, colocación de piso de parquet, iluminación reglamentaria, recuperación de fachada, reubicación de gimnasios, refacción de sanitarios y vestuarios, además de la adaptación de accesos para personas con discapacidad y mejoras en la sala de emergencias y utilería.

El ministro Hugo Domínguez destacó el trabajo conjunto entre las áreas del Gobierno: “Cada obra terminada genera alegría, pero cuando está destinada a los jóvenes, al deporte y la familia, esa felicidad se duplica. Se trata de una obra realizada en tiempo récord y con el compromiso de estar a la altura de las exigencias de la Liga Argentina”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que se continúan obras similares en Chaco For Ever, Regional, Regatas y Sixty, donde avanza la construcción de la nueva cancha de hockey.

Trabajo conjunto y compromiso con el deporte

Por su parte, el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, celebró la inauguración: “Estas nuevas instalaciones son una muestra del compromiso del gobernador con el deporte. Es infraestructura de primer nivel para Resistencia y toda la provincia”.

Vázquez explicó que el trabajo articulado con Infraestructura y Lotería Chaqueña busca llegar a clubes de toda la provincia: “Queremos acompañar a todas las instituciones, tanto del Gran Resistencia como del interior, con obras que promuevan inclusión y desarrollo deportivo”.

Finalmente, el presidente del club, Ricardo Siri, expresó su emoción y gratitud: “Este club es mi segunda casa. Aquí aprendí el valor del esfuerzo y el trabajo en equipo. Hoy es un día muy especial: ver este estadio remodelado es un sueño hecho realidad”.

“El gobernador creyó en este proyecto. Esta obra aporta a la salud, a la educación y al futuro de nuestros chicos. No es solo cemento y ladrillo, es una apuesta al porvenir”.

