1.326 EFECTIVOS POLICIALES AFECTADOS AL OPERATIVO DE SEGURIDAD Y DESPLIEGUE DE URNAS

Este domingo se desplegará un operativo de seguridad, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.

1.326 efectivos de la Policía del Chaco trabajarán en el operativo de seguridad, en las adyacencias de los centros de votación, de acuerdo a lo diagramado en la reunión informativa que se llevó a cabo esta tarde en la Sala de Situaciones de la Jefatura de Policía.

De esta reunión participó el Director Ejecutivo del CeAC, Comisario General Cristian Durand, el Subsecretario de Seguridad Publica Juan de la Cruz González, el Prosecretario Electoral Carlos Beber, y jefes policiales del área metropolitana e interior.

Con motivo de las elecciones legislativas nacionales que se desarrollarán este 26 de octubre en la provincia, la Policía del Chaco llevará a cabo un importante operativo de seguridad en todo el territorio chaqueño.

El objetivo de este operativo será acompañar, custodiar y garantizar el normal desarrollo de los comicios y resguardar la parte externa de los locales electorales y los centros de votación.

Además, se contempla la participación de más de 3000 efectivos policiales, que tendrán a su cargo tareas de prevención para el traslado de las 2977 urnas realizados por el Correo Argentino, como en los 380 establecimientos escolares donde se emitirán los sufragios.

Desde la Policía del Chaco se remarcó el compromiso con cada uno de los chaqueños para el correcto desarrollo de la jornada democrática.

