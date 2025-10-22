PUERTO TIROL: DOS DETENIDOS CON COCAÍNA EN SU PODER

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos de la Comisaría local llevaban a cabo recorridas de prevención de ilícitos y contravenciones en los barrios cuando fueron alertados sobre dos jóvenes que aparentemente estarían consumiendo estupefacientes por la avenida 25 de Mayo.

Cuando recorrían la zona vieron a dos jóvenes con características similares, los demoraron para su identificación a pesar de que intentaron huir en una motocicleta. Les solicitaron que exhiban sus pertenencias y descubrieron que tenían dos envoltorios con lo que parecía ser estupefacientes. Solicitaron la presencia del Departamento de Consumos Problemáticos.

Allí los antinarcóticos realizaron la prueba de campo que arrojó resultado positivo a cocaína con el peso total de 10 gramos. Los demorados de 22 y 25 años fueron conducidos a la dependencia policial y notificados de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes.

Relacionado