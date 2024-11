EL GOBERNADOR ZDERO INAUGURÓ ESTE SÁBADO LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

Este sábado por la tarde, el gobernador Leandro Zdero, inauguró la capilla Nuestra Señora de Fátima en la zona norte de la ciudad de Resistencia. “Esta obra de carácter religioso que necesitaba esta parte norte de nuestra capital, estaba paralizada en un 50%, se logró reanudar para concretar este sueño. Lo manifestaban los vecinos, era el lugar que necesitaban, que para mí tiene un sentido muy fuerte, también de pertenencia, porque me remonta a mi época primaria y secundaria donde asistí al Instituto Nuestra Señora de Fátima y hoy me llevo también una imagen que me regalaron en esta tarde. No se trata solamente de ladrillos, montos o certificados, se trata de algo que estuvo esperando la comunidad, la van a aprovechar y para nosotros es una caricia al alma”- indicó el Gobernador.

El nuevo edificio cuenta con un SUM, un altar, 1 aula, 2 núcleos sanitarios (sanitario común) y uno para personas con discapacidad, una oficina con sanitario, y office. El primer mandatario provincial, acompañado por el ministro de Gobierno Jorge Gómez, el ministro de Infraestructura Hugo Domínguez, el coordinador del área de Cultos de la provincia, Pablo Paredes además agregó: “que es un lugar que contiene a las familias, aquí se van a realizar bautismos, casamientos, la comunidad se va a encontrar para ayudar a los que más necesitan. Trabajando juntos, la fe hace mucho, por eso estamos muy contentos”.

Por su parte, Rino Venturin, Padre de la Parroquia Nuestra Señora de Itatí manifestó su alegría en el marco de esta inauguración: “Muchos años la comunidad fue improvisando los lugares adonde reunirse, es importante dar un sentido esperanza a la gente desde esta Capilla a través de la Fe que nos ayuda a vivir como comunidad civil».

Por último, Pablo Paredes, Coordinador de Culto del Chaco expresó: “Estamos muy contentos con esta obra, es una capilla muy amplia, bien grande que va a beneficiar a la sociedad chaqueña que tiene la impronta de nuestro Gobernador Zdero de respaldar en todo a las comunidades religiosas. Valoramos el trabajo social que vienen haciendo, desde la parroquia, por la contención que llevan adelante para la comunidad en esta zona”.

Relacionado