EL GOBERNADOR ENTREGÓ DIVERSOS ELEMENTOS Y EQUIPAMIENTOS PARA INSTITUCIONES EN LAS BREÑAS

En la tarde de este lunes, el gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, IPRODICH, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Subsecretaría de Municipio, entregaron elementos y equipamientos en Las Breñas. En la Biblioteca Popular, de la Escuela de Educación Superior N°751 “Fray Mamerto Esquiú”, las autoridades entregaron kits de jardinería para dicha institución y para la Escuela N°1004; también visitaron el sector de personas no videntes y entregaron elementos de ayudas técnicas para personas con discapacidad. “Estas son situaciones que fortalecen, son momentos que reflejan nuestro compromiso acompañar siempre a todo lo que tenga que ver con el sistema educativo provincial y fundamentalmente, a la inclusión”- indicó Zdero.



Mirtha Opanasiuk, Directora EEP N°751 consideró “un hecho histórico” la visita del Gobernador y su comitiva, recordando, en el marco de las Bodas de Oro de la Biblioteca Escolar “Constancio Cecilio Vigil” (anexa a la institución) que “es muy importante el trabajo que se realiza en la huerta escolar, no sólo porque a través de su cultivo pueden producirse verduras y frutas sanas, libre de pesticidas, plaguicidas, sino que también la utilizamos y a la huerta como un eje vertebrador para enseñar todo lo que es la parte pedagógica. Entre otras cuestiones, explicó el trabajo articulado con distintas instituciones del medio, haciendo hincapié en la importancia del rol de la Biblioteca para la lectura, la escritura, y la comprensión lectora. En ese sentido, Opanasiuk destacó el sector para las personas no-videntes.

Por su parte, la presidente de IPRODICH, Ana Mitoire expresó: “Muy contenta de compartir esta jornada, entregando junto al Gobernador una silla postural para Maximiliano, muletas para Nataly, vecinos de aquí de Las Breñas; es importante llegar con respuestas a cada familia chaqueña y en lo más inmediato posible. Por otro lado, la alegría de encontrarnos con esta Biblioteca que está adaptada, es algo para mostrar y llevar adelante muchos procesos para que las personas no videntes desarrollen sus capacidades”.

Por último, la Directora de la Biblioteca Escolar Popular “Constancio Cecilio Vigil”, Marisa Regio, explicó que el sector para personas no videntes de la institución recibe, actualmente, a dos usuarias (ambas estudiantes de nivel superiores y universitario), asistiéndolas con “impresiones en braille, aulas virtuales (ya que una de las chicas es abogada y actualmente está haciendo el profesorado en docente y está culminando la carrera)”. Asimismo, Regio destacó la visita en “una fecha importante, ya que cumplimos 50 años el pasado 13 de mayo”, recordó.

Participaron de las actividades, la ministra de Desarrollo Humano, Carina Botteri; el ministro de la Producción Hernán Halavacs; la subsecretaria de Municipios, Gabriela Galarza; el intendente de Las Breñas, Omar Machuca; el titular de Vialidad Provincial, Omar Canela, el intendente de Charata, Rubén Rach; y la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado.

