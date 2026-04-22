El fuerte conflicto que atraviesa Santiago Sosa con Racing: que pasará con su futuro

Para tranquilidad de los hinchas y del propio Costas, el tema no tendrá una resolución inmediata. El futuro del volante central recién se definirá durante el receso por el Mundial 2026, momento en el que la dirigencia deberá decidir si realiza el esfuerzo económico para retener a su caudillo o si acepta una oferta del Viejo Continente. Por ahora, el capitán se quedará a dar pelea en el campo de juego, aunque el «fuego cruzado» con la oficina de Milito promete sumar nuevos capítulos cuando se abra la ventana de transferencias de invierno.

Los números de Santiago Sosa en Racing

Desde su desembarco en Racing a comienzos de 2024, Santiago Sosa ha logrado acumular 104 encuentros de carácter oficial, con 5 anotaciones y 3 asistencias. A su vez, formó parte de la conquista de 2 títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.