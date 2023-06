EL FRENTE CER COMUNICÓ QUE UNA DE SUS LISTAS INTERNAS RATIFICÓ SU APOYO A CUESTA POR LA INTENDENCIA DE RESISTENCIA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En el Domo del Centenario, los precandidatos a concejales de la lista 665 M Correligionarios Resistencia presentaron sus propuestas ante vecinos, como también ratificaron su apoyo a la candidata a intendente por el Frente CER (Corriente de Expresión Renovada), Elida Cuesta. En ese sentido, Cuesta dijo que «se trata de trabajar con la participación de todas y todos, es la única manera que Resistencia resuelva los problemas de las y los vecinos». «La política sectaria y con las voces de pocos no ayudan a la gente que no la está pasando bien», afirmó.

La también titular del Poder Legislativo manifestó «que la apertura al diálogo y la participación de todos los partidos políticos es como va a trabajar de llegar a la intendencia capitalina». «Escuchamos las propuestas de la lista 665 M Correligionarios Resistencia junto a sus precandidatas y precandidatos. Tenemos quince listas de concejales que representan a distintos sectores de nuestra ciudad y eso me llena de entusiasmo», señaló.

La candidata del CER agradeció el acompañamiento «porque no es fácil dar el salto y salir de un lugar para involucrarse en un espacio en el cual convergen radicales, peronistas, socialistas, nacionalistas, independientes, profesionales. Eso es el espacio CER, la política sectaria y con las voces de pocos no ayudan a la gente que no la está pasando bien».

Para Cuesta «lo más importante es tener ideas en común y, a partir de allí, ayudar, estar cerca del que más necesita, tener una empatía con los sectores más vulnerables». «En eso no nos diferenciamos los partidos políticos. Y quienes estamos y pensamos igual estamos en este espacio. Espero que nos acompañen, que nos ayuden a llegar a la intendencia», pidió.

El precandidato a presidente del Concejo, Ángel Sánchez, manifestó su satisfacción por la convocatoria y, en ese sentido, dijo que «muchos dirigentes radicales de muchos años de militancia hoy acompañan dentro del CER a la candidatura de Eli Cuesta como intendenta».

Además, remarcó su «compromiso de aportar al trabajo mancomunado, por el bien común, para las y los resistencianos que hoy necesitan de sus políticos, que representen a todas y todos». «Por supuesto, aquí hay mucha gente que se sintió abandonada, desechada, pero hoy están nuevamente con todas las ganas, militando y trabajando por este bien común que es el que todos buscamos. Trabajar y aportar para todas y todos los resistencianos», concluyó.

