EL EX AGENTE, ANTONIO STIUSO, PIDIÓ VOLVER A DECLARAR EN LA CAUSA QUE INVESTIGA LA MUERTE DEL FISCAL ALBERTO NISMAN

El ex agente de inteligencia, Antonio Stiuso solicitó volver a declarar en la investigación que investiga la causa de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El ex director general de Operaciones de los servicios de inteligencia argentinos durante 34 años se presentó el viernes en la fiscalía de Eduardo Taiano, quien tiene a cargo la causa.

«Sr. Fiscal me presento y digo: Que luego de haber prestado declaración ante Ud en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer, a cuyo fin ofrezco prestar nueva declaración testimonial«, dice la presentación a la que tuvo acceso el medio Infobae.

Sin dar más detalles sobre lo que tiene para decir, ahora la fiscalía tendrá que resolver si convoca a Stiuso para volver a prestar declaración.

En caso de que el ex agente de inteligencia declare, no sería la primera vez en el marco de la investigación. Fueron tres veces las que Stiuso prestó declaración, en la segunda exposición provocó que el caso pasara del fiscal de la UFI AMIA pasara a Comodoro Py 2002.

«Estoy convencido de que a Albero Nisman lo mataron , que el fiscal y él pasaron a serun obstáculo para el cumplimiento del Memorándum con Irán y que cuando la ex presidente decidió negociar con Irán, quedo esposada y como rehén de ese país«, señaló en aquella oportunidad Stiuso.

